한영 고위급 경제 대화…인공지능·청정에너지·바이오테크 협력 논의

김진아 외교부 2차관이 오늘(18일) 서울에서 캐서린 웨스트 영국 외교개발부 인도·태평양 담당 장관과 '한-영 고위급 경제 대화'를 공동 주재합니다.



주한영국대사관에 따르면 이번 대화는 인공지능(AI)과 청정에너지, 바이오테크 분야에서 새로운 협력 기회를 모색하는 한편, 한국이 영국의 새로운 산업 전략을 통해 얻을 기회를 논의해 현재 약 27조 원(154억 파운드) 규모인 양국 교역 관계를 더 심화하는 데 목적을 두고 있습니다.



이번 방문은 최근 주요 7개국(G7) 정상회의에서 이재명 대통령과 키어 스타머 영국 총리가 올해 말까지 기존 한-영 자유무역 협정을 업그레이드하기로 합의한 데 따른 후속 조치입니다.



아울러 웨스트 장관의 이번 방한은 이재명 대통령 취임 이후 영국 외교부 장관급 인사의 첫 방문으로, 웨스트 장관은 방한 기간 임웅순 국가안보실 2차장과도 만나 역내 안보 및 우크라이나 지원 문제도 논의합니다.



또한 비무장지대(DMZ)를 방문하고 탈북민을 만나 한반도 평화와 인권에 대한 영국 측의 확고한 의지를 재확인할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 주한영국대사관 제공]



