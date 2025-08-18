“저 장가갑니다” 김종국 갑작스러운 고백…예비 신부는 누구? [지금뉴스]

동영상 고정 취소

18일 가수 김종국이 팬들에게 결혼 소식을 직접 알렸습니다.



김종국은 자신의 팬카페 '파피투스'에 올린 손편지를 통해 "장가간다"는 소식을 알렸습니다.



김종국은 "이런 글을 써서 직접 올리게 되는 날이 오지 않을까 늘 마음속으로 준비는 해왔지만, 막상 이렇게 글을 준비하다 보니 상상했던 것 이상으로 많이 떨리고 긴장된다"고 운을 띄웠습니다.



이어 "너무나 긴 시간 동안 늘 믿어주시고 응원해 주시고 항상 인간 김종국 곁이 되어주셨던 팬 여러분들께 가장 먼저 알리기 위해 이렇게 글을 올린다"고 적었습니다.



김종국은 "저 장가간다"며 "사실 조금씩 티를 낸다고 내긴 했는데 그래도 분명 갑작스럽게 느끼시는 분들이 많이 계실 것 같다"고 밝혔습니다.



또 "올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 제가 저의 반쪽을 만들었다"며 "그래도 축하해 주시고 응원해 달라"고 했습니다.



그러면서 "많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행입니까? 그렇죠?"라고 너스레를 떨기도 했습니다.



김종국의 결혼식은 서울 모처에서 가족과 가까운 지인들만 초청한 가운데 비공개로 진행되는 것으로 알려졌습니다.



