‘18명 사상’ 마포아파트 현장 감식…“전동스쿠터 배터리 발견”

﻿지난 주말 18명의 사상자를 낸 서울 마포구 창전동 아파트 화재 원인을 찾기 위해 관계 당국이 합동 감식을 벌이고 있습니다.



경찰과 소방 당국, 한국전기안전공사 등 관계기관은 오늘(18일) 오전 10시쯤부터, 불이 시작된 아파트 14층 세대에서 합동 감식을 진행하고 있습니다.



당국은 집 안에서 충전 중이던 전동 스쿠터 배터리가 발화점이 됐는지 등을 집중해서 들여다보고 있습니다.



다만 소방 관계자는 취재진에게 화재 현장에서 배터리 팩으로 보이는 이차 전지가 발견됐지만, 아직 원인을 단정할 수 있는 단계는 아니라고 밝혔습니다.



이곳에서는 어제(17일) 오전 8시 10분쯤 불이 나, 모자 관계인 20대 남성과 60대 여성 등 2명이 숨지고 16명이 다쳤습니다.



불이 시작된 세대가 모두 탔고 인접한 세대는 일부가 소실돼, 소방 추산 1억 5천여만 원의 재산 피해가 났습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!