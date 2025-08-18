울산 아파트값 5주째 올라…전셋값 상승률 1위
입력 2025.08.18 (11:41) 수정 2025.08.18 (16:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국부동산원에 따르면 8월 둘째 주 울산의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.02% 오르며 5주 연속 상승했습니다.
같은 기간 울산의 아파트 전셋값도 한 주 전에 비해 0.08% 오르며 전국에서 가장 큰 폭의 상승률을 기록했습니다.
구·군별로는 전세 매물 부족 현상을 보이는 남구가 0.12%로 가장 많이 올랐고 중구와 북구는 0.07% 상승했습니다.
같은 기간 울산의 아파트 전셋값도 한 주 전에 비해 0.08% 오르며 전국에서 가장 큰 폭의 상승률을 기록했습니다.
구·군별로는 전세 매물 부족 현상을 보이는 남구가 0.12%로 가장 많이 올랐고 중구와 북구는 0.07% 상승했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산 아파트값 5주째 올라…전셋값 상승률 1위
-
- 입력 2025-08-18 11:41:40
- 수정2025-08-18 16:25:56
한국부동산원에 따르면 8월 둘째 주 울산의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.02% 오르며 5주 연속 상승했습니다.
같은 기간 울산의 아파트 전셋값도 한 주 전에 비해 0.08% 오르며 전국에서 가장 큰 폭의 상승률을 기록했습니다.
구·군별로는 전세 매물 부족 현상을 보이는 남구가 0.12%로 가장 많이 올랐고 중구와 북구는 0.07% 상승했습니다.
같은 기간 울산의 아파트 전셋값도 한 주 전에 비해 0.08% 오르며 전국에서 가장 큰 폭의 상승률을 기록했습니다.
구·군별로는 전세 매물 부족 현상을 보이는 남구가 0.12%로 가장 많이 올랐고 중구와 북구는 0.07% 상승했습니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.