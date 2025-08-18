사회

‘성추행 혐의’ 송활섭 대전시의원 제명안 다시 부결

입력 2025.08.18 (11:42) 수정 2025.08.18 (11:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

성추행 혐의로 1심에서 징역형을 선고받은 송활섭 대전시의원 제명 요구안이 또 부결됐습니다.

대전시의회는 오늘(18일) 송활섭 시의원에 대한 제명안을 상정해 무기명 투표를 실시한 결과 찬성 13표, 반대 5표, 기권 2표로 부결 처리됐습니다.

의원 제명은 재적의원 21명 가운데 당사자를 뺀 20명 중 3분의 2인 14명 이상이 찬성해야 하는데 1표 차이로 가결이 무산됐습니다.

송 의원 제명안 부결은 지난해 9월에 이어 이번이 두 번째입니다.

국민의힘 소속이던 송 의원은 지난해 2월과 3월 같은 당 총선 후보 선거캠프에서 일하던 여직원을 강제 추행한 혐의로 기소돼 지난달 1심에서 징역 6개월에 집행유예 1년의 징역형을 선고받았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대전시의회 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘성추행 혐의’ 송활섭 대전시의원 제명안 다시 부결
    • 입력 2025-08-18 11:42:42
    • 수정2025-08-18 11:45:19
    사회
성추행 혐의로 1심에서 징역형을 선고받은 송활섭 대전시의원 제명 요구안이 또 부결됐습니다.

대전시의회는 오늘(18일) 송활섭 시의원에 대한 제명안을 상정해 무기명 투표를 실시한 결과 찬성 13표, 반대 5표, 기권 2표로 부결 처리됐습니다.

의원 제명은 재적의원 21명 가운데 당사자를 뺀 20명 중 3분의 2인 14명 이상이 찬성해야 하는데 1표 차이로 가결이 무산됐습니다.

송 의원 제명안 부결은 지난해 9월에 이어 이번이 두 번째입니다.

국민의힘 소속이던 송 의원은 지난해 2월과 3월 같은 당 총선 후보 선거캠프에서 일하던 여직원을 강제 추행한 혐의로 기소돼 지난달 1심에서 징역 6개월에 집행유예 1년의 징역형을 선고받았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대전시의회 제공]
홍정표
홍정표 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 <br>이행 준비”

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 <br>불출석…궐석재판 진행

윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행
[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”

[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.