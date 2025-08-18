을지국무회의에서 ‘케데헌’ 꺼내며…‘팔길이 원칙’ 강조 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

이재명 대통령은 18일 국무위원들에게 'K-콘텐츠'의 세계적 확산을 지원할 종합 대책을 마련하라고 지시했습니다.



이 대통령은 이날 오전 서울 용산 대통령실에서 제1회 을지국무회의 모두발언에서 "K-팝에서 시작된 열풍이 K-컬처 전반으로 확산되고 있다"며 "K-컬처는 국력 신장의 새로운 동력"이라고 말했습니다.



특히 최근 크게 흥행한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'를 언급하며 "국립중앙박물관에 관람객이 몰려들고 '뮤지엄 굿즈'도 연일 매진되고 있다. K-문화 강국을 위한 여정에 더욱 박차를 가해야겠다"고 강조했습니다.



이 대통령은 그러면서 "관계 부처는 지원하되 간섭하지 않는다는 '지원하되 간섭하지 않는다'는 '팔 길이 원칙(Arm’s Length Principle, 팔을 뻗었을 때 닿지 않는 거리, 즉 일정한 거리를 두는 것)에 입각해 K-콘텐츠의 글로벌 확산 전략 수립과 지원, K-팝 등 관련 시설 인프라 확충을 포함해 종합적 대책을 마련해달라"고 주문했습니다.



