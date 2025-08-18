오는 21일부터 2026학년도 수능 원서 접수 시작…온라인 사전 입력 가능

2026학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수가 오는 21일부터 전국 85개 시험지구 교육지원청과 일선 고등학교에서 일제히 실시됩니다.



교육부는 오늘(18일) 올해 수능 응시원서 접수가 온라인 사전 입력과 현장 접수로 실시된다고 밝혔습니다.



올해부터 온라인 사전 입력 시스템이 전면 도입돼, 수험생은 온라인 사전 입력 누리집(https://www.mycsat.re.kr)에서 본인의 응시 정보를 직접 입력할 수 있습니다.



이후 현장 접수처를 방문해 본인 확인 절차를 거쳐 접수증을 발급받으면 접수 절차가 완료됩니다.



응시원서 온라인 사전 입력 기간은 오는 20일 오전 9시부터 다음 달 4일 오후 6시까지이며, 해당 기간 중에는 주말을 포함해 24시간 입력이 가능합니다.



현장 접수 기간은 오는 21일부터 다음 달 5일까지로, 주말을 제외하고 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 접수할 수 있습니다.



현장 접수 마감 이후에는 추가 접수나 응시원서 수정이 불가하므로, 반드시 접수 기간 내에 기재 사항을 꼼꼼히 확인해 접수해야 합니다.



수능 응시원서 접수는 수험생 본인이 직접 해야 하고, 대리 접수는 원칙적으로 안 됩니다. 다만, 장기 입원 중인 환자나 군 복무자, 수형자, 원서 접수일 기준 해외거주자 등의 이유로 시도교육감의 인정을 받은 사람만 직계가족, 배우자 등의 대리 접수가 허용됩니다.



현재 고등학교에 재학 중인 졸업 예정자는 해당 학교에서 일괄 접수하고, 고등학교 졸업자는 출신 고등학교에서 접수합니다. 다만, 졸업자 가운데 현재 주소지가 고등학교 소재지가 다른 경우에는 현재 주소지의 관할 시험지구 교육지원청에서도 접수할 수 있습니다.



또, 제주도 고교 졸업자와 제주도에 주민등록상 주소지를 둔 사람 가운데 제주도 이외 지역에서 시험을 준비하는 수험생은 다음 달 4일부터 5일까지 서울 성동광진교육지원청에 마련된 별도 접수처에서 응시원서를 접수할 수 있습니다.



온라인 사전 입력과 현장 접수 모두 신분증, 응시 수수료 등을 사전에 확인해 빠진 항목이 없도록 유의해야 합니다.



응시 수수료는 본인이 선택한 영역 수가 4개 이하인 경우 3만 7천 원, 5개인 경우 4만 2천 원, 6개인 경우는 4만 7천 원입니다.



원서 접수일 기준 국민기초생활수급자, 법정차상위계층, 한부모가족 지원 대상자 중 하나에 해당하는 경우, 관련 증빙자료를 첨부해 응시 수수료 면제를 신청할 수 있습니다.



