전국 무덥고 습해… 경기·강원 북부에 80mm 이상 비

오늘은 전국이 대체로 흐린 가운데 무덥고 습한 날씨가 이어지겠습니다.



수도권과 강원 내륙·산지에는 내일 오전까지 한때 비가 내리는 곳이 있겠고, 전남권과 제주도 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



특히, 오후부터 밤 사이 경기 북부와 강원 북부 내륙에는 80mm 이상 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다.



비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치기도 하겠습니다.



한낮 기온은 서울 31도, 광주·대구 33도 등 전국이 29도에서 34도로 어제만큼 덥겠습니다.



현재 남부지방과 동해안을 중심으로 폭염경보가, 중부지방을 중심으로 폭염주의보가 내려져 있습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



내일도 전국이 대체로 흐린 가운데 낮에는 무더위가, 밤에는 열대야가 이어지는 곳이 많겠습니다.



