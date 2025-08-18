[오후날씨 꿀팁] 당분간 폭염 기승…수도권·강원 비

동영상 고정 취소

이번 주는 더위에 대비를 잘해주셔야겠습니다.



이 시각 서울은 구름 사이로 뜨거운 볕이 내리쬐며 체감온도가 32도 안팎까지 올라가 있습니다.



전국 대부분 지역에 폭염 경보나 주의보가 이어지는 가운데 오늘 서울의 낮 기온 31도, 대전과 대구 33도, 강릉과 전주는 34도까지 올라 덥겠습니다.



당분간 한낮에는 폭염이, 밤에는 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타나겠습니다.



오늘 중부지방은 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원도에 비가 내리겠습니다.



경기 북부와 강원 북부 내륙에 80mm 이상, 서울과 경기 남부에 5~40mm가 내리겠고 바람도 강하게 불겠습니다.



특히 오후부터 밤사이 경기 북부와 강원 북부에는 시간당 30mm 안팎으로 강하게 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



광주와 전남, 제주에는 오후까지 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:남현서



