광복 80주년 영상에 도쿄역을? 국토부 “AI 생성” 해명했지만 [이런뉴스]

국토교통부가 만들어 유튜브에 올린 광복 80주년 기념 영상에, 일본 도쿄역을 연상케 하는 모습이 담겨 논란이 일고 있습니다.



국토부는 도쿄역이 아니고 AI가 생성한 이미지라고 밝혔습니다.



어제 소셜미디어에는 국토부의 영상에 나온 역사와 선로 모습 등이 일본 도쿄역 남단이라는 의견이 올라왔습니다.



실제 영상 우측 상단을 보면, 차량들이 왼쪽에 서 있어 일본으로 추정됩니다.



해당 화면에는 한국 철도가 광복의 80년 뜻을 실어 내일로 달린다는 문구가 나옵니다.



인터넷 커뮤니티 등에선 정부 부처가 광복 80주년 기념 영상을 만들면서 어떻게 일본 철도 모습을 쓸 수 있느냐는 비난이 일었습니다.



이에 대해 국토교통부는 외주업체가 제작한 영상으로, 실제 이미지가 아닌 AI를 통해 만들어 낸 가상의 이미지라고 밝혔습니다.



도쿄역 등 실제 존재하는 역사가 아니라 만들어진 이미지라는 겁니다.



영상 조회수는 20만이 넘었습니다.



국토교통부는 논란이 일자, 이 영상을 비공개 처리했습니다.



(영상편집 : 김기우, 사진 출처 : 소셜미디어 엑스)



