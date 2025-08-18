국제

젤렌스키 워싱턴 도착…“신뢰할만한 방식으로 전쟁 끝니야”

입력 2025.08.18 (12:49) 수정 2025.08.18 (12:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

트럼프 미국 대통령과의 백악관 회동을 앞둔 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 현지 시각 17일 미국 워싱턴 D.C.에 도착했습니다.

젤렌스키 대통령은 미국 도착 직후 공개한 텔레그램 메시지에서 “내일 트럼프 대통령과 대화한다. 트럼프 대통령의 초청에 감사드린다”며 “우리는 모두 신속하고 신뢰할 만한 방식으로 이 전쟁이 끝나기를 원한다”고 말했습니다.

그는 “평화는 존속되어야 한다”며 “우크라이나가 크림반도와 동부 돈바스 일부를 억지로 내놓아야 했던 수년 전과는 달라야 한다. 1994년 ‘안보 보장’을 받았으나 그 보장이 작동하지 않았던 때와도 달라야 한다”고 강조했습니다.

우크라이나는 2014년 크림반도를 러시아에 강제 병합당한 바 있습니다. 구소련 붕괴 뒤인 1994년에는 핵무기를 포기하는 대가로 영토·주권을 보장받는 부다페스트 양해각서에 서명했지만, 러시아 침공으로 이 약속이 제대로 지켜지지 않았습니다.

젤렌스키 대통령은 “러시아는 스스로 시작한 이 전쟁을 반드시 끝내야 한다”라며 “미국과 유럽 우방국들, 우리 공동의 힘으로 러시아가 진정한 평화에 동의하도록 압박할 수 있을 것으로 희망한다”고 덧붙였습니다.

미 의회 전문매체 롤콜에 따르면 젤렌스키 대통령은 도착 이튿날인 18일 오후 1시 15분 백악관 집무실에서 트럼프 대통령과 양자 회담합니다.

이어 2시 15분 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 지도자들과도 함께 회담을 진행할 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 젤렌스키 워싱턴 도착…“신뢰할만한 방식으로 전쟁 끝니야”
    • 입력 2025-08-18 12:49:15
    • 수정2025-08-18 12:50:23
    국제
트럼프 미국 대통령과의 백악관 회동을 앞둔 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 현지 시각 17일 미국 워싱턴 D.C.에 도착했습니다.

젤렌스키 대통령은 미국 도착 직후 공개한 텔레그램 메시지에서 “내일 트럼프 대통령과 대화한다. 트럼프 대통령의 초청에 감사드린다”며 “우리는 모두 신속하고 신뢰할 만한 방식으로 이 전쟁이 끝나기를 원한다”고 말했습니다.

그는 “평화는 존속되어야 한다”며 “우크라이나가 크림반도와 동부 돈바스 일부를 억지로 내놓아야 했던 수년 전과는 달라야 한다. 1994년 ‘안보 보장’을 받았으나 그 보장이 작동하지 않았던 때와도 달라야 한다”고 강조했습니다.

우크라이나는 2014년 크림반도를 러시아에 강제 병합당한 바 있습니다. 구소련 붕괴 뒤인 1994년에는 핵무기를 포기하는 대가로 영토·주권을 보장받는 부다페스트 양해각서에 서명했지만, 러시아 침공으로 이 약속이 제대로 지켜지지 않았습니다.

젤렌스키 대통령은 “러시아는 스스로 시작한 이 전쟁을 반드시 끝내야 한다”라며 “미국과 유럽 우방국들, 우리 공동의 힘으로 러시아가 진정한 평화에 동의하도록 압박할 수 있을 것으로 희망한다”고 덧붙였습니다.

미 의회 전문매체 롤콜에 따르면 젤렌스키 대통령은 도착 이튿날인 18일 오후 1시 15분 백악관 집무실에서 트럼프 대통령과 양자 회담합니다.

이어 2시 15분 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 지도자들과도 함께 회담을 진행할 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “기존 남북합의 <br>단계적 이행 준비”

이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.