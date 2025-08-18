“생성형 AI 확산 속도, 인터넷보다 8배 빨라”
입력 2025.08.18 (12:49) 수정 2025.08.18 (12:53)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
생성형 인공지능의 확산 속도가 초창기 인터넷 확산 속도보다 8배 정도 빠르다는 조사 결과가 나왔습니다.
한국은행 보고서를 보면, 전국의 만 15세부터 64세 취업자 중 생성형 AI를 한 번이라도 사용한 비율은 63.5%였습니다.
업무 목적으로 활용한 경우는 51.8%, 정기적으로 꾸준히 사용한다는 응답은 17.1%였습니다.
한국은행은 인터넷은 상용화 이후 3년이 지났을 때 활용률이 7.8%였지만, 생성형 AI는 상용화 3년이 아직 안 됐는데도 활용률이 8배 높은 수준이라고 평가했습니다.
한국은행 보고서를 보면, 전국의 만 15세부터 64세 취업자 중 생성형 AI를 한 번이라도 사용한 비율은 63.5%였습니다.
업무 목적으로 활용한 경우는 51.8%, 정기적으로 꾸준히 사용한다는 응답은 17.1%였습니다.
한국은행은 인터넷은 상용화 이후 3년이 지났을 때 활용률이 7.8%였지만, 생성형 AI는 상용화 3년이 아직 안 됐는데도 활용률이 8배 높은 수준이라고 평가했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “생성형 AI 확산 속도, 인터넷보다 8배 빨라”
-
- 입력 2025-08-18 12:49:24
- 수정2025-08-18 12:53:31
생성형 인공지능의 확산 속도가 초창기 인터넷 확산 속도보다 8배 정도 빠르다는 조사 결과가 나왔습니다.
한국은행 보고서를 보면, 전국의 만 15세부터 64세 취업자 중 생성형 AI를 한 번이라도 사용한 비율은 63.5%였습니다.
업무 목적으로 활용한 경우는 51.8%, 정기적으로 꾸준히 사용한다는 응답은 17.1%였습니다.
한국은행은 인터넷은 상용화 이후 3년이 지났을 때 활용률이 7.8%였지만, 생성형 AI는 상용화 3년이 아직 안 됐는데도 활용률이 8배 높은 수준이라고 평가했습니다.
한국은행 보고서를 보면, 전국의 만 15세부터 64세 취업자 중 생성형 AI를 한 번이라도 사용한 비율은 63.5%였습니다.
업무 목적으로 활용한 경우는 51.8%, 정기적으로 꾸준히 사용한다는 응답은 17.1%였습니다.
한국은행은 인터넷은 상용화 이후 3년이 지났을 때 활용률이 7.8%였지만, 생성형 AI는 상용화 3년이 아직 안 됐는데도 활용률이 8배 높은 수준이라고 평가했습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.