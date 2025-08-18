“생성형 AI 확산 속도, 인터넷보다 8배 빨라”

동영상 고정 취소

생성형 인공지능의 확산 속도가 초창기 인터넷 확산 속도보다 8배 정도 빠르다는 조사 결과가 나왔습니다.



한국은행 보고서를 보면, 전국의 만 15세부터 64세 취업자 중 생성형 AI를 한 번이라도 사용한 비율은 63.5%였습니다.



업무 목적으로 활용한 경우는 51.8%, 정기적으로 꾸준히 사용한다는 응답은 17.1%였습니다.



한국은행은 인터넷은 상용화 이후 3년이 지났을 때 활용률이 7.8%였지만, 생성형 AI는 상용화 3년이 아직 안 됐는데도 활용률이 8배 높은 수준이라고 평가했습니다.



