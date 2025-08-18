‘대마 투약 혐의’ 이철규 아들 부부 오늘 1심 선고
입력 2025.08.18 (12:53) 수정 2025.08.18 (12:58)
대마 투약 혐의를 받는 이철규 국민의힘 의원 아들 부부가 오늘 1심 선고를 받습니다.
서울중앙지법은 오늘 오후 1시 50분 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 이 씨 부부에 대한 선고기일을 엽니다.
이 씨 부부 등은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의로 기소됐습니다.
이 씨는 지난해 10월 서울 서초구 주택가 화단에서 이른바 '던지기' 수법으로 대마를 찾으려다 미수에 그친 혐의도 받습니다.
- 입력 2025-08-18 12:53:45
- 수정2025-08-18 12:58:06
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.