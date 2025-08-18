‘대마 투약 혐의’ 이철규 아들 부부 오늘 1심 선고

동영상 고정 취소

대마 투약 혐의를 받는 이철규 국민의힘 의원 아들 부부가 오늘 1심 선고를 받습니다.



서울중앙지법은 오늘 오후 1시 50분 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 이 씨 부부에 대한 선고기일을 엽니다.



이 씨 부부 등은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의로 기소됐습니다.



이 씨는 지난해 10월 서울 서초구 주택가 화단에서 이른바 '던지기' 수법으로 대마를 찾으려다 미수에 그친 혐의도 받습니다.



