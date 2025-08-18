[오후날씨 꿀팁] 당분간 무더위…수도권·강원 비

동영상 고정 취소

당분간 무더위가 이어지겠습니다.



전국 대부분 지역에 폭염 경보나 주의보가 내려진 가운데 오늘 서울의 낮 기온 31도, 강릉과 전주는 34도까지 올라 덥겠습니다.



당분간 한낮에는 폭염이, 밤에는 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타나겠습니다.



오늘 수도권과 강원도에 비가 내리겠습니다.



경기 북부와 강원 북부 내륙에 80mm 이상, 서울과 경기 남부에 5~40mm가 내리겠고 광주와 전남, 제주에는 오후까지 5~40mm의 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



특히 오후부터 밤사이 경기 북부와 강원 북부에는 시간당 30mm 안팎으로 강하게 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



오늘 수도권과 강원 영동 지방은 바람이 강하게 불겠습니다.



낮 기온은 대전과 광주, 대구와 부산 33도가 예상됩니다.



바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



서해상과 남해 서부 해상에는 바다 안개가 짙게 끼겠습니다.



수도권과 강원도는 모레까지 비가 자주 내리겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:남현서



