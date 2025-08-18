경제

‘6·27 대책’ 직격탄…지난달 전국 주택매매심리 보합 전환

입력 2025.08.18 (13:27) 수정 2025.08.18 (13:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

6·27 부동산 대책 이후인 지난달 전국 주택매매소비심리지수가 보합 국면으로 전환됐습니다.

국토연구원이 오늘(18일) 발표한 ‘7월 부동산시장 소비심리지수’ 자료를 보면, 지난달 전국 주택 매매시장 소비심리지수는 110.5로 전달(124.3)보다 13.8포인트 하락했습니다.

부동산시장 소비심리지수는 95 미만이면 하강, 95 이상∼115 미만이면 보합, 115 이상이면 상승 국면으로 구분합니다.

수도권 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하는 6·27 부동산 대책 이후 전국 매매 시장 심리지수가 상승에서 보합 국면으로 전환된 겁니다.

특히, 수도권의 경우 지난달 소비심리지수가 111.4를 기록했는데 전달(135.4)보다 24포인트나 하락했습니다.

반면, 비수도권은 지난달 소비심리지수가 109.1로 전달 대비 2.2포인트 떨어지는 데 그쳤습니다.

한편, 지난달 전국 주택전세소비심리지수는 101.5로 전달보다 4.2포인트 하락했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘6·27 대책’ 직격탄…지난달 전국 주택매매심리 보합 전환
    • 입력 2025-08-18 13:27:52
    • 수정2025-08-18 13:34:29
    경제
6·27 부동산 대책 이후인 지난달 전국 주택매매소비심리지수가 보합 국면으로 전환됐습니다.

국토연구원이 오늘(18일) 발표한 ‘7월 부동산시장 소비심리지수’ 자료를 보면, 지난달 전국 주택 매매시장 소비심리지수는 110.5로 전달(124.3)보다 13.8포인트 하락했습니다.

부동산시장 소비심리지수는 95 미만이면 하강, 95 이상∼115 미만이면 보합, 115 이상이면 상승 국면으로 구분합니다.

수도권 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하는 6·27 부동산 대책 이후 전국 매매 시장 심리지수가 상승에서 보합 국면으로 전환된 겁니다.

특히, 수도권의 경우 지난달 소비심리지수가 111.4를 기록했는데 전달(135.4)보다 24포인트나 하락했습니다.

반면, 비수도권은 지난달 소비심리지수가 109.1로 전달 대비 2.2포인트 떨어지는 데 그쳤습니다.

한편, 지난달 전국 주택전세소비심리지수는 101.5로 전달보다 4.2포인트 하락했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이세중
이세중 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.