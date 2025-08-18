경제

‘서클’ 사장 다음주 방한…정부·금융권 연쇄 접촉할 듯

입력 2025.08.18 (13:45)

미국의 양대 스테이블 코인 중 하나인 ‘서클(USDC)’의 발행사인 서클의 히스 타버트 총괄 사장이 다음 주에 방한할 예정입니다.

금융권에 따르면, 타버트 사장은 다음 주 한국을 찾아 4대 금융지주와 가상자산 업계 최고위 관계자들을 연쇄 접촉할 예정입니다.

‘서클’이 세계 최대 스테이블 코인 중 하나로 자리 잡은 만큼 한국 내 사업 제휴 방안 등을 다각적으로 논의할 거로 보입니다.

타버트 사장은 스테이블 코인 관련 입법을 추진하고 있는 정부·여당 관계자들과도 면담할 가능성도 있습니다.

스테이블 코인은 가격이 급등락하는 비트코인, 이더리움 등과 달리 특정 자산과 1:1로 가치가 고정되는 가상자산입니다.

미국은 달러 가치와 1:1로 연동되는 ‘테더(USDT)’ ‘서클(USDC)’ 등이 합법적으로 발행, 유통되고 있습니다.

국내는 스테이블 코인 발행과 유통 등에 대한 관련법이 아직 없으며, 여야가 스테이블 코인을 제도화하는 입법안을 다수 발의한 상태입니다.

