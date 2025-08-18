[영상] 골 넣고도 고개 숙인 K리그 득점 1위 전진우
입력 2025.08.18 (13:46) 수정 2025.08.18 (13:46)
프로축구 K리그1 선두 전북 현대의 스트라이커 전진우가 지난 16일 대구 전에서 시즌 13호 골을 터트렸습니다.
그런데 전진우는 골을 넣은 뒤 환호하지 않고 고개를 푹 숙였습니다.
6경기 동안 골을 넣지 못해 마음고생이 있었음을 보여주듯 했습니다.
이후 포옛 감독은 전진우를 불러 애정 어린 행동을 해 시선을 끌었습니다.
이 경기에서 전북 콤파뇨도 2골을 터트려 시즌 11골로 득점왕 경쟁에 본격 가세했습니다.
12골인 수원FC 싸박, 11골인 포항 이호재와 대전 주민규, 그리고 13골로 1위인 전진우의 득점 경쟁이 더욱 뜨거워지고 있습니다.
정충희 기자 leo@kbs.co.kr
