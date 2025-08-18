[영상] 한화 NC 벤치클리어링 그 후…엇갈린 명암

동영상 고정 취소

지난 16일 프로야구 한화와 NC의 창원 경기 도중 NC 선발 투수 신민혁의 탈삼진 세리머니에 한화 하주석이 반발하면서 벤치클리어링이 발생했습니다.



신민혁이 빠르게 사과하면서 별다른 충돌 없이 마무리됐지만, 야구팬들 사이에서는 논란이 이어졌는데요.



두 팀은 다음 날 다시 만났습니다.



1승 1패에서 중요한 3차전을 치렀는데, 두 팀의 희미는 극명하게 엇갈렸습니다.



한화는 1회부터 뭔가에 홀린 듯 실책을 남발했고, NC 타선은 시원하게 터졌습니다.



결국 NC가 대승을 거두고 가을야구의 희망을 키웠습니다.



한화는 LG와의 승차가 다시 두 경기로 벌어졌습니다.



