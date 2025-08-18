스포츠K

[영상] 한화 NC 벤치클리어링 그 후…엇갈린 명암

입력 2025.08.18 (13:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난 16일 프로야구 한화와 NC의 창원 경기 도중 NC 선발 투수 신민혁의 탈삼진 세리머니에 한화 하주석이 반발하면서 벤치클리어링이 발생했습니다.

신민혁이 빠르게 사과하면서 별다른 충돌 없이 마무리됐지만, 야구팬들 사이에서는 논란이 이어졌는데요.

두 팀은 다음 날 다시 만났습니다.

1승 1패에서 중요한 3차전을 치렀는데, 두 팀의 희미는 극명하게 엇갈렸습니다.

한화는 1회부터 뭔가에 홀린 듯 실책을 남발했고, NC 타선은 시원하게 터졌습니다.

결국 NC가 대승을 거두고 가을야구의 희망을 키웠습니다.

한화는 LG와의 승차가 다시 두 경기로 벌어졌습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [영상] 한화 NC 벤치클리어링 그 후…엇갈린 명암
    • 입력 2025-08-18 13:46:36
    스포츠K
지난 16일 프로야구 한화와 NC의 창원 경기 도중 NC 선발 투수 신민혁의 탈삼진 세리머니에 한화 하주석이 반발하면서 벤치클리어링이 발생했습니다.

신민혁이 빠르게 사과하면서 별다른 충돌 없이 마무리됐지만, 야구팬들 사이에서는 논란이 이어졌는데요.

두 팀은 다음 날 다시 만났습니다.

1승 1패에서 중요한 3차전을 치렀는데, 두 팀의 희미는 극명하게 엇갈렸습니다.

한화는 1회부터 뭔가에 홀린 듯 실책을 남발했고, NC 타선은 시원하게 터졌습니다.

결국 NC가 대승을 거두고 가을야구의 희망을 키웠습니다.

한화는 LG와의 승차가 다시 두 경기로 벌어졌습니다.
정충희
정충희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.