[영상] 한화 NC 벤치클리어링 그 후…엇갈린 명암
입력 2025.08.18 (13:46)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지난 16일 프로야구 한화와 NC의 창원 경기 도중 NC 선발 투수 신민혁의 탈삼진 세리머니에 한화 하주석이 반발하면서 벤치클리어링이 발생했습니다.
신민혁이 빠르게 사과하면서 별다른 충돌 없이 마무리됐지만, 야구팬들 사이에서는 논란이 이어졌는데요.
두 팀은 다음 날 다시 만났습니다.
1승 1패에서 중요한 3차전을 치렀는데, 두 팀의 희미는 극명하게 엇갈렸습니다.
한화는 1회부터 뭔가에 홀린 듯 실책을 남발했고, NC 타선은 시원하게 터졌습니다.
결국 NC가 대승을 거두고 가을야구의 희망을 키웠습니다.
한화는 LG와의 승차가 다시 두 경기로 벌어졌습니다.
신민혁이 빠르게 사과하면서 별다른 충돌 없이 마무리됐지만, 야구팬들 사이에서는 논란이 이어졌는데요.
두 팀은 다음 날 다시 만났습니다.
1승 1패에서 중요한 3차전을 치렀는데, 두 팀의 희미는 극명하게 엇갈렸습니다.
한화는 1회부터 뭔가에 홀린 듯 실책을 남발했고, NC 타선은 시원하게 터졌습니다.
결국 NC가 대승을 거두고 가을야구의 희망을 키웠습니다.
한화는 LG와의 승차가 다시 두 경기로 벌어졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [영상] 한화 NC 벤치클리어링 그 후…엇갈린 명암
-
- 입력 2025-08-18 13:46:36
지난 16일 프로야구 한화와 NC의 창원 경기 도중 NC 선발 투수 신민혁의 탈삼진 세리머니에 한화 하주석이 반발하면서 벤치클리어링이 발생했습니다.
신민혁이 빠르게 사과하면서 별다른 충돌 없이 마무리됐지만, 야구팬들 사이에서는 논란이 이어졌는데요.
두 팀은 다음 날 다시 만났습니다.
1승 1패에서 중요한 3차전을 치렀는데, 두 팀의 희미는 극명하게 엇갈렸습니다.
한화는 1회부터 뭔가에 홀린 듯 실책을 남발했고, NC 타선은 시원하게 터졌습니다.
결국 NC가 대승을 거두고 가을야구의 희망을 키웠습니다.
한화는 LG와의 승차가 다시 두 경기로 벌어졌습니다.
신민혁이 빠르게 사과하면서 별다른 충돌 없이 마무리됐지만, 야구팬들 사이에서는 논란이 이어졌는데요.
두 팀은 다음 날 다시 만났습니다.
1승 1패에서 중요한 3차전을 치렀는데, 두 팀의 희미는 극명하게 엇갈렸습니다.
한화는 1회부터 뭔가에 홀린 듯 실책을 남발했고, NC 타선은 시원하게 터졌습니다.
결국 NC가 대승을 거두고 가을야구의 희망을 키웠습니다.
한화는 LG와의 승차가 다시 두 경기로 벌어졌습니다.
-
-
정충희 기자 leo@kbs.co.kr정충희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.