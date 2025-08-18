[영상] 사직극장 대환장 연장 승부 ‘영웅마황전’ 그 결말은?

동영상 고정 취소

프로야구 삼성과 롯데가 연장까지 이어지는 대접전을 무승부로 마무리했습니다.



김영웅의 놀라운 수비와 만루 홈런, 황성빈의 극적인 동점 홈런이 명승부의 백미였습니다.



누구에게는 무승부가 이긴 것 같고, 또 다른 이에게는 무승부지만 진 것 같은 기묘한 느낌을 안긴 반전과 반전이 이어진 명승부였습니다.



