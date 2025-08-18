[영상] 사직극장 대환장 연장 승부 ‘영웅마황전’ 그 결말은?
입력 2025.08.18 (13:46)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
프로야구 삼성과 롯데가 연장까지 이어지는 대접전을 무승부로 마무리했습니다.
김영웅의 놀라운 수비와 만루 홈런, 황성빈의 극적인 동점 홈런이 명승부의 백미였습니다.
누구에게는 무승부가 이긴 것 같고, 또 다른 이에게는 무승부지만 진 것 같은 기묘한 느낌을 안긴 반전과 반전이 이어진 명승부였습니다.
김영웅의 놀라운 수비와 만루 홈런, 황성빈의 극적인 동점 홈런이 명승부의 백미였습니다.
누구에게는 무승부가 이긴 것 같고, 또 다른 이에게는 무승부지만 진 것 같은 기묘한 느낌을 안긴 반전과 반전이 이어진 명승부였습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [영상] 사직극장 대환장 연장 승부 ‘영웅마황전’ 그 결말은?
-
- 입력 2025-08-18 13:46:44
프로야구 삼성과 롯데가 연장까지 이어지는 대접전을 무승부로 마무리했습니다.
김영웅의 놀라운 수비와 만루 홈런, 황성빈의 극적인 동점 홈런이 명승부의 백미였습니다.
누구에게는 무승부가 이긴 것 같고, 또 다른 이에게는 무승부지만 진 것 같은 기묘한 느낌을 안긴 반전과 반전이 이어진 명승부였습니다.
김영웅의 놀라운 수비와 만루 홈런, 황성빈의 극적인 동점 홈런이 명승부의 백미였습니다.
누구에게는 무승부가 이긴 것 같고, 또 다른 이에게는 무승부지만 진 것 같은 기묘한 느낌을 안긴 반전과 반전이 이어진 명승부였습니다.
-
-
정충희 기자 leo@kbs.co.kr정충희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.