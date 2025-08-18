임영웅, 정규 2집 수록곡 목록 공개…총 11곡

가수 임영웅이 두 번째 정규 앨범 발매 일정과 함께 수록곡 목록을 공개했습니다.



임영웅은 오늘(18일) 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 '아임 히어로2'(IM HERO 2)에 수록된 '답장을 보낸지'와 '순간을 영원처럼', '들꽃이 될게요' 등 모두 11곡을 발표했습니다.



다만 타이틀곡에 대한 정보는 공개하지 않았습니다.



소속사 물고기뮤직은 임영웅이 이번 앨범을 통해 한층 더 넓어진 음악적 스펙트럼을 선보일 예정이라며, 깊어진 감성으로 다시 한번 대중을 사로잡겠다고 밝혔습니다.



임영웅의 정규 2집은 오는 29일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개됩니다.



또, 음원 발매 하루 전인 오는 28일에는 전국 CGV 50여 개 극장에서 신보 청음회를 열 예정입니다.



한편, 임영웅은 새 앨범 발매와 함께 오는 10월부터 인천을 시작으로 전국투어 콘서트를 진행합니다.



[사진 출처 : 물고기뮤직 제공]



