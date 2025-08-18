경제

7월 서울 아파트값 상승폭 축소…전국 전·월세 가격 상승

입력 2025.08.18 (14:00) 수정 2025.08.18 (14:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

6·27 대출 규제 영향 등으로 지난달 서울 아파트 가격 상승폭이 6월보다 줄어든 것으로 나타났습니다.

한국부동산원은 '2025년 7월 전국 주택가격동향조사' 결과, 지난달 서울 아파트 가격 상승률이 1.09%를 기록했다고 오늘(18일) 발표했습니다.

한 달 사이 1.44% 올랐던 6월보다 상승폭이 줄어든 수치입니다.

수도권 아파트 가격 역시 0.43% 올라 0.50% 상승했던 6월보다 오름폭이 줄었습니다.

전국 아파트 가격 상승률도 0.15%로, 6월(0.17%)보다 상승폭이 소폭 축소했습니다.

지방 아파트는 0.12% 하락해 6월(-0.13%)보다 하락폭이 소폭 줄었습니다.

구축과 외곽 단지 수요가 감소하고, 국지적인 매물 적체 등으로 하락세를 보이는 지역과 재건축 등 가격 상승 기대감이 고조되는 지역이 혼조세를 보여 전국 상승폭이 축소된 것으로 부동산원은 해석했습니다.

주택 종합 매매가격 지수는 전국이 0.12%, 수도권 0.33%, 서울 0.75% 각각 상승했습니다. 반면 지방은 0.08% 하락했습니다.

주택 종합 전세가격 지수는 각각 전국이 0.04%, 수도권 0.11%, 서울 0.24% 상승했고, 지방은 0.03% 하락했습니다.

주택 종합 월세가격 지수는 전국(0.09%)과 수도권(0.15%), 서울(0.23%), 지방(0.03%) 모두 상승했습니다.

부동산원은 "전·월세는 입주 물량 증가 지역, 갱신계약 비율이 많은 외곽지역은 하락세"이지만, "주택 매수심리 위축에 따른 임대차 계약 선호 증가와 역세권·학군지 등 선호 지역을 중심으로 상승세가 지속되며, 전·월세 모두 상승폭 확대 중"이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 7월 서울 아파트값 상승폭 축소…전국 전·월세 가격 상승
    • 입력 2025-08-18 14:00:11
    • 수정2025-08-18 14:08:49
    경제
6·27 대출 규제 영향 등으로 지난달 서울 아파트 가격 상승폭이 6월보다 줄어든 것으로 나타났습니다.

한국부동산원은 '2025년 7월 전국 주택가격동향조사' 결과, 지난달 서울 아파트 가격 상승률이 1.09%를 기록했다고 오늘(18일) 발표했습니다.

한 달 사이 1.44% 올랐던 6월보다 상승폭이 줄어든 수치입니다.

수도권 아파트 가격 역시 0.43% 올라 0.50% 상승했던 6월보다 오름폭이 줄었습니다.

전국 아파트 가격 상승률도 0.15%로, 6월(0.17%)보다 상승폭이 소폭 축소했습니다.

지방 아파트는 0.12% 하락해 6월(-0.13%)보다 하락폭이 소폭 줄었습니다.

구축과 외곽 단지 수요가 감소하고, 국지적인 매물 적체 등으로 하락세를 보이는 지역과 재건축 등 가격 상승 기대감이 고조되는 지역이 혼조세를 보여 전국 상승폭이 축소된 것으로 부동산원은 해석했습니다.

주택 종합 매매가격 지수는 전국이 0.12%, 수도권 0.33%, 서울 0.75% 각각 상승했습니다. 반면 지방은 0.08% 하락했습니다.

주택 종합 전세가격 지수는 각각 전국이 0.04%, 수도권 0.11%, 서울 0.24% 상승했고, 지방은 0.03% 하락했습니다.

주택 종합 월세가격 지수는 전국(0.09%)과 수도권(0.15%), 서울(0.23%), 지방(0.03%) 모두 상승했습니다.

부동산원은 "전·월세는 입주 물량 증가 지역, 갱신계약 비율이 많은 외곽지역은 하락세"이지만, "주택 매수심리 위축에 따른 임대차 계약 선호 증가와 역세권·학군지 등 선호 지역을 중심으로 상승세가 지속되며, 전·월세 모두 상승폭 확대 중"이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이지은
이지은 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.