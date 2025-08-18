7월 서울 아파트값 상승폭 축소…전국 전·월세 가격 상승

6·27 대출 규제 영향 등으로 지난달 서울 아파트 가격 상승폭이 6월보다 줄어든 것으로 나타났습니다.



한국부동산원은 '2025년 7월 전국 주택가격동향조사' 결과, 지난달 서울 아파트 가격 상승률이 1.09%를 기록했다고 오늘(18일) 발표했습니다.



한 달 사이 1.44% 올랐던 6월보다 상승폭이 줄어든 수치입니다.



수도권 아파트 가격 역시 0.43% 올라 0.50% 상승했던 6월보다 오름폭이 줄었습니다.



전국 아파트 가격 상승률도 0.15%로, 6월(0.17%)보다 상승폭이 소폭 축소했습니다.



지방 아파트는 0.12% 하락해 6월(-0.13%)보다 하락폭이 소폭 줄었습니다.



구축과 외곽 단지 수요가 감소하고, 국지적인 매물 적체 등으로 하락세를 보이는 지역과 재건축 등 가격 상승 기대감이 고조되는 지역이 혼조세를 보여 전국 상승폭이 축소된 것으로 부동산원은 해석했습니다.



주택 종합 매매가격 지수는 전국이 0.12%, 수도권 0.33%, 서울 0.75% 각각 상승했습니다. 반면 지방은 0.08% 하락했습니다.



주택 종합 전세가격 지수는 각각 전국이 0.04%, 수도권 0.11%, 서울 0.24% 상승했고, 지방은 0.03% 하락했습니다.



주택 종합 월세가격 지수는 전국(0.09%)과 수도권(0.15%), 서울(0.23%), 지방(0.03%) 모두 상승했습니다.



부동산원은 "전·월세는 입주 물량 증가 지역, 갱신계약 비율이 많은 외곽지역은 하락세"이지만, "주택 매수심리 위축에 따른 임대차 계약 선호 증가와 역세권·학군지 등 선호 지역을 중심으로 상승세가 지속되며, 전·월세 모두 상승폭 확대 중"이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



