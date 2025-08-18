전국 무덥고 습해… 경기·강원 북부에 80mm 이상 비

전국이 대체로 흐린 가운데 무덥고 습한 날씨가 이어지고 있습니다.



수도권과 강원 내륙·산지에는 내일 오전까지 한때 비가 내리는 곳이 있겠고, 전남권과 제주도 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



특히, 경기 북부와 강원 북부 내륙에는 80mm 이상 강한 비가 오는 곳이 있겠고, 돌풍과 함께 천둥·번개가 치기도 하겠습니다.



내일도 전국이 대체로 흐린 가운데 낮에는 무더위가, 밤에는 열대야가 이어지는 곳이 많겠습니다.



아침 기온은 서울과 부산 26도 등 전국이 22도에서 27도로 오늘과 비슷하겠습니다.



낮 기온은 서울 30도, 광주 33도 등으로 대부분 지역이 30도를 웃돌겠습니다.



내일 바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



