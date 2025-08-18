이 대통령 “기존 남북 합의 단계적 이행 준비”

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 "기존 남북합의 중 가능한 부분부터 단계적 이행을 준비해달라"라며 관계 부처에 주문했습니다.



이 대통령은 오늘 용산 대통령실에서 열린 을지국무회의 모두 발언에서 "급변하는 대외 여건 속에서 남북 관계가 매우 중요하다"며 이같이 밝혔습니다.



이어 진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 것이라며 이번 을지연습을 통해 우리의 안보 태세를 면밀히 점검하고 위기관리 능력을 발전시켰으면 좋겠다고 말했습니다.



