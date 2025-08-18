[오후날씨 꿀팁] 무더위 이어져요…경기북부·강원 북부 강한 비

동영상 고정 취소

현재 울진이 35.3도, 서울도 32.3도까지 올랐습니다.



전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 더위가 이어지고 있습니다.



하지만 오후엔 수도권과 강원도에 비가 오는 곳이 있겠습니다.



경기 북부와 강원 중북부 지역에 10에서 60, 최대 80밀리미터 이상의 비가 내리겠고, 시간당 30밀리미터 안팎의 강한 비가 오는 곳도 있겠습니다.



서울과 경기 남부에 5에서 40, 강원 남부에도 5에서 20밀리미터의 비가 내리겠습니다.



북쪽으로 비구름이 지나면서 현재 서해 5도 지역엔 비가 내리고 있습니다.



수도권, 강원 내륙과 산지엔 비가 오는 곳이 있겠고, 남부지방은 가끔 구름이 많은 가운데 전남과 제주도엔 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 대전, 광주, 대구, 부산 33도, 강릉 34도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 1미터 안팎으로 낮게 일겠습니다.



내일과 모레도 수도권과 강원도엔 비가 오는 곳이 있겠지만, 그 밖의 충청과 남부지방에선 33도를 웃돌며 폭염이 이어지겠습니다.



기상정보였습니다.



노은지 기상캐스터/그래픽:남현서



