사회

전공의 대표 “의정사태 큰 전환점…근본적 불씨 꺼지지 않아”

입력 2025.08.18 (14:12) 수정 2025.08.18 (14:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대한전공의협의회는 하반기 전공의 모집을 앞두고 “1년 반 동안 이어져 온 의정 사태의 큰 전환점 앞에 서 있다”면서 정부와의 신뢰 회복을 통해 무너진 중증·핵심 의료를 재건하겠다고 밝혔습니다.

한성존 대전협 비대위원장은 오늘(18일) 오전 서울 용산구 대한의사협회 회관에서 열린 임시대의원총회에서 “우리는 미래에 대한 고민을 하는 동시에 이 사태가 왜 시작됐는지를 잊어서는 안 된다”면서 “전 정부의 일방적이고 폭압적인 정책 추진은 전공의들이 꿈을 잃고 방황하게 했다”고 말했습니다.

그러면서 “새 정부가 출범하고 모든 것이 끝난 것 같아 보이지만 이 사태가 시작된 근본적 불씨는 아직 꺼지지 않았다”면서 “이를 바로 세우기 위해서는 꽤 오랜 시간 노력을 해야 하지만, 회복된 신뢰 속에서 대한민국 중증·핵심 의료는 재건될 것”이라고 밝혔습니다.

한 위원장은 비대위가 국회와 정부, 의료계 및 환자 단체와 다양하게 소통하며 전공의들이 처한 상황과 수련 연속성 보장의 중요성을 알리는 데 노력해 왔다고 강조하기도 했습니다.

전공의 대표들은 오늘 총회에서 이러한 비대위 활동을 인준하고 지도부를 재신임할지를 의결할 예정입니다.

지난해 2월 의대 증원에 반발해 사직한 전공의 1만여 명이 수련 병원에 미복귀한 상황에서, 대전협 지도부는 복귀 여부는 개개인의 자율적 판단에 맡긴다는 방침입니다.

이번 하반기 모집에서 전국 수련 병원 모집 인원은 1만 3,498명으로, 사직 전공의가 원래 근무하던 병원과 과목으로 돌아가는 경우엔 정원이 초과해도 받아주기로 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 전공의 대표 “의정사태 큰 전환점…근본적 불씨 꺼지지 않아”
    • 입력 2025-08-18 14:12:48
    • 수정2025-08-18 14:13:45
    사회
대한전공의협의회는 하반기 전공의 모집을 앞두고 “1년 반 동안 이어져 온 의정 사태의 큰 전환점 앞에 서 있다”면서 정부와의 신뢰 회복을 통해 무너진 중증·핵심 의료를 재건하겠다고 밝혔습니다.

한성존 대전협 비대위원장은 오늘(18일) 오전 서울 용산구 대한의사협회 회관에서 열린 임시대의원총회에서 “우리는 미래에 대한 고민을 하는 동시에 이 사태가 왜 시작됐는지를 잊어서는 안 된다”면서 “전 정부의 일방적이고 폭압적인 정책 추진은 전공의들이 꿈을 잃고 방황하게 했다”고 말했습니다.

그러면서 “새 정부가 출범하고 모든 것이 끝난 것 같아 보이지만 이 사태가 시작된 근본적 불씨는 아직 꺼지지 않았다”면서 “이를 바로 세우기 위해서는 꽤 오랜 시간 노력을 해야 하지만, 회복된 신뢰 속에서 대한민국 중증·핵심 의료는 재건될 것”이라고 밝혔습니다.

한 위원장은 비대위가 국회와 정부, 의료계 및 환자 단체와 다양하게 소통하며 전공의들이 처한 상황과 수련 연속성 보장의 중요성을 알리는 데 노력해 왔다고 강조하기도 했습니다.

전공의 대표들은 오늘 총회에서 이러한 비대위 활동을 인준하고 지도부를 재신임할지를 의결할 예정입니다.

지난해 2월 의대 증원에 반발해 사직한 전공의 1만여 명이 수련 병원에 미복귀한 상황에서, 대전협 지도부는 복귀 여부는 개개인의 자율적 판단에 맡긴다는 방침입니다.

이번 하반기 모집에서 전국 수련 병원 모집 인원은 1만 3,498명으로, 사직 전공의가 원래 근무하던 병원과 과목으로 돌아가는 경우엔 정원이 초과해도 받아주기로 했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
진선민
진선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.