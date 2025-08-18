‘아미, 준비됐나?’ BTS 뷔, 26일 LA 다저스 시구

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 미국 메이저리그 시구에 나섭니다.



LA 다저스는 공식 SNS를 통해 ‘ARMY, you ready?’(아미, 준비됐나?)라는 문구와 함께 BTS 뷔가 현지 시각 25일(한국 시각 26일) 시구에 나선다고 밝혔습니다.



뷔의 야구 시구는 이번이 처음입니다.



이번 시구는 다저스타디움에서 진행되며, LA 다저스 소속 김혜성 선수와의 만남에도 관심이 쏠리고 있습니다.



한편, BTS는 내년 봄 복귀와 함께 대규모 월드 투어를 공식 발표하고, 지난달부터 전 멤버가 순차적으로 미국에서 본격적인 음악 작업과 공연 준비를 진행하고 있습니다.



[사진 출처 : LA 다저스 SNS 제공]



