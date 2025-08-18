넥스트레이드, 20일부터 일부 종목 거래중지

대체거래소인 '넥스트레이드'가 모레(20일)부터 일부 종목의 거래를 중지합니다.



넥스트레이드는 20일부터 YG플러스 등 26개 종목을, 다음 달 1일부터는 풀무원 등 53개 종목의 거래를 중지한다고 홈페이지를 통해 공지했습니다.



이번 조치는 일명 '15%룰' 때문입니다.



현행 자본시장법은 대체거래소의 6개월 평균 거래량이 같은 기간 한국거래소의 총거래량 15%를 초과하면 안 된다고 정하고 있습니다.



넥스트레이드는 지난 3월 4일 문을 열었는데, 최근 거래량이 늘면서 일부 종목이 15%룰을 넘어설 것이 확실시되는 상황입니다.



이번 거래중지 조치는 일단 다음 달 30일까지지만, 향후 거래 상황에 따라 종목과 기간은 달라질 수 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



