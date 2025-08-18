경제

넥스트레이드, 20일부터 일부 종목 거래중지

입력 2025.08.18 (14:24) 수정 2025.08.18 (14:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대체거래소인 '넥스트레이드'가 모레(20일)부터 일부 종목의 거래를 중지합니다.

넥스트레이드는 20일부터 YG플러스 등 26개 종목을, 다음 달 1일부터는 풀무원 등 53개 종목의 거래를 중지한다고 홈페이지를 통해 공지했습니다.

이번 조치는 일명 '15%룰' 때문입니다.

현행 자본시장법은 대체거래소의 6개월 평균 거래량이 같은 기간 한국거래소의 총거래량 15%를 초과하면 안 된다고 정하고 있습니다.

넥스트레이드는 지난 3월 4일 문을 열었는데, 최근 거래량이 늘면서 일부 종목이 15%룰을 넘어설 것이 확실시되는 상황입니다.

이번 거래중지 조치는 일단 다음 달 30일까지지만, 향후 거래 상황에 따라 종목과 기간은 달라질 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 넥스트레이드, 20일부터 일부 종목 거래중지
    • 입력 2025-08-18 14:24:45
    • 수정2025-08-18 14:34:55
    경제
대체거래소인 '넥스트레이드'가 모레(20일)부터 일부 종목의 거래를 중지합니다.

넥스트레이드는 20일부터 YG플러스 등 26개 종목을, 다음 달 1일부터는 풀무원 등 53개 종목의 거래를 중지한다고 홈페이지를 통해 공지했습니다.

이번 조치는 일명 '15%룰' 때문입니다.

현행 자본시장법은 대체거래소의 6개월 평균 거래량이 같은 기간 한국거래소의 총거래량 15%를 초과하면 안 된다고 정하고 있습니다.

넥스트레이드는 지난 3월 4일 문을 열었는데, 최근 거래량이 늘면서 일부 종목이 15%룰을 넘어설 것이 확실시되는 상황입니다.

이번 거래중지 조치는 일단 다음 달 30일까지지만, 향후 거래 상황에 따라 종목과 기간은 달라질 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김준범
김준범 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.