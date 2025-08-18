이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이재명 대통령이 을지연습은 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격으로, 북한을 공격하거나 한반도 긴장을 고조시키려는 의도가 없음을 분명히 했습니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(18일) 용산 대통령실에서 이 대통령 주재 을지 국가안전보장회의(NSC) 전체 회의 결과를 브리핑하며 이같이 전했습니다.



그러면서 “(이 대통령은) 싸우지 않고 이기는 평화가 최선이지만 최악의 상황도 대비가 필요한 만큼 (을지연습이) 전시에 우리 국민을 보호하고 국가 안전을 보장하기 위한 실질적 연습이 되도록 훈련을 진행해달라고 당부했다”고 말했습니다.



이어 “더불어 을지연습 결과를 객관적으로 평가하고 내년도 연습 계획에 반영해 발전시킬 것을 지시했다”며 “무엇보다 이번 훈련 목적은 한반도 평화를 달성해 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 것임을 재차 언급했다”고 강조했습니다.



오늘 회의에는 김민석 국무총리와 외교·통일·국방·행정안전부 장관, 이종석 국가정보원장, 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김명수 합동참모본부 의장 등이 참석했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



