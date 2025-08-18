광복 80주년 영상에 도쿄역 화면 논란…국토부 “AI 가상 이미지, 비공개 처리”

국토교통부가 광복 80주년을 맞아 소셜 미디어(SNS)에 올린 기념 영상에 일본 철도역으로 추정되는 화면이 발견돼 논란이 일고 있습니다.



국토부는 지난 15일 광복절을 맞아 공식 유튜브 채널에 ‘120년 철도, 국민이 되찾은 광복과 함께 달리다’라는 제목의 영상을 올렸다 이틀 만에 비공개 처리했습니다.



영상 오른쪽 상단에 도로 왼쪽에서 달리는 차량 모습 등이 담겨 있는 점 등을 미루어 화면 속 철도역이 도쿄역으로 추정된다는 지적이 잇따라 제기됐기 때문입니다.



논란이 일자 국토부는 어제(17일) 해당 영상을 비공개로 전환했습니다.



국토부 관계자는 “인공지능(AI)이 만들어낸 가상 이미지를 활용해 외주 용역업체가 제작한 영상”이라며 “최종 검수 과정에서 논란이 되는 부분을 찾아내지 못했다”고 해명했습니다.



