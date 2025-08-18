사회

‘대마 투약 혐의’ 이철규 의원 아들 실형 선고…며느리는 집행유예

입력 2025.08.18 (14:54) 수정 2025.08.18 (15:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 이철규 의원의 아들이 대마 투약 혐의로 1심에서 실형을 선고받았습니다. 이 의원의 며느리는 같은 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.

서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 오늘(18일), 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속기소된 이 의원 아들 이 모 씨에게 징역 2년 6개월 실형을, 이 씨 아내 임 모 씨에겐 징역형 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.

재판부는 이 씨에 대해 징역 2년 6개월에 실형과 함께 40시간의 약물 재활교육 이수, 추징금 512만 원 등을 명령했습니다.

아내 임 씨에 대해선 징역형 집행유예와 함께 보호관찰과 40시간의 약물 재활교육 이수, 추징금 173만 원 등을 부과했습니다.

이 씨 중학교 동창 정 모 씨는 징역 3년 실형을, 이 씨 군대 선임 권 모 씨는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았습니다.

재판부는 이들의 검찰의 공소사실 모두 유죄로 인정했습니다.

재판부는 이 씨에 대해 “(이전) 대마 흡연으로 기소 유예 처분을 받은 적이 있는 점, 주변에 경찰이 있음에도 대마를 매수하려고 시도한 점 등을 고려해 형을 정했다”고 실형 선고 이유를 설명했습니다.

이 씨 등은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의로 지난 5월 기소됐습니다. 액상 대마 등 마약류를 여러 차례 사려다 미수에 그친 혐의도 있습니다.

이 씨는 지난해 10월 서울 서초구 주택가 화단에서 이른바 ‘던지기’ 수법으로 대마를 찾으려다 미수에 그친 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘대마 투약 혐의’ 이철규 의원 아들 실형 선고…며느리는 집행유예
    • 입력 2025-08-18 14:54:24
    • 수정2025-08-18 15:02:35
    사회
국민의힘 이철규 의원의 아들이 대마 투약 혐의로 1심에서 실형을 선고받았습니다. 이 의원의 며느리는 같은 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.

서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 오늘(18일), 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속기소된 이 의원 아들 이 모 씨에게 징역 2년 6개월 실형을, 이 씨 아내 임 모 씨에겐 징역형 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.

재판부는 이 씨에 대해 징역 2년 6개월에 실형과 함께 40시간의 약물 재활교육 이수, 추징금 512만 원 등을 명령했습니다.

아내 임 씨에 대해선 징역형 집행유예와 함께 보호관찰과 40시간의 약물 재활교육 이수, 추징금 173만 원 등을 부과했습니다.

이 씨 중학교 동창 정 모 씨는 징역 3년 실형을, 이 씨 군대 선임 권 모 씨는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았습니다.

재판부는 이들의 검찰의 공소사실 모두 유죄로 인정했습니다.

재판부는 이 씨에 대해 “(이전) 대마 흡연으로 기소 유예 처분을 받은 적이 있는 점, 주변에 경찰이 있음에도 대마를 매수하려고 시도한 점 등을 고려해 형을 정했다”고 실형 선고 이유를 설명했습니다.

이 씨 등은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의로 지난 5월 기소됐습니다. 액상 대마 등 마약류를 여러 차례 사려다 미수에 그친 혐의도 있습니다.

이 씨는 지난해 10월 서울 서초구 주택가 화단에서 이른바 ‘던지기’ 수법으로 대마를 찾으려다 미수에 그친 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이호준
이호준 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.