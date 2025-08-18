나주시보건소 ‘2025년 광주·전남 헌혈 최우수기관’ 선정
입력 2025.08.18 (14:56)
나주시보건소가 '2025년 광주·전남 헌혈 최우수기관'으로 선정됐습니다.
광주전남혈액원은 나주시보건소가 일회성 헌혈에서 탈피해 시민들의 자발적인 참여를 유도하고 있고 최근에는 공무원과 시민 140여 명을 단체 헌혈에 동참시키는 등 헌혈에 대한 긍정적인 인식을 심어준 점이 인정된다고 밝혔습니다.
나주시보건소는 앞으로도 정기적인 헌혈 동참에 노력하겠다고 밝혔습니다.
