국민의힘, 특검 항의방문…“당사 압수수색, 수사 빙자한 범죄”

국민의힘은 중앙당사 압수수색을 시도한 민중기 특별검사팀 사무실을 항의 방문해 “수사를 빙자해 범죄를 저지르고 있다”고 비판했습니다.



국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표 등 국민의힘 의원 약 40명은 오늘(18일) 오후 서울 광화문에 위치한 민중기 특별검사팀 사무실 앞에서 현장 의원총회를 열었습니다.



송언석 비대위원장은 현장 발언을 통해 “특검의 영장은 헌법상 과잉금지 원칙을 위반하고 있다”며 “형사소송법 215조, 포괄 영장 금지 원칙을 정면으로 위반한 것”이라고 비판했습니다.



그러면서 “5백만 명에 이르는 국민의힘 당원 전체 명부를 압수수색으로 털겠다는 것은 국민의힘 당원 전체를 잠재적인 범죄자로 본다는 것”이라며 “당원들의 개인정보를 계좌번호까지 강탈하려고 하고 있다”고 지적했습니다.



또 “지금 민중기 특검이 자행하는 위헌적 위법적 영장 만능주의 수사는 대한민국 사법 정의의 역사에 흑역사로 남을 것”이라며 “국민의힘은 특검의 부당한 정치 탄압 압수수색에 결코 굴복하지 않을 것”이라고 덧붙였습니다.



주진우 의원도 “이번 특검은 여당이 야당을 수사하겠다고 만든 퇴행적이고 편파적인 특검”이라며 “생명줄과 같은 당원명부를 압수수색 하겠다는 것은 도를 넘어도 한참 도를 넘은 것”이라고 비판했습니다.



박준태 의원 역시 “민주당이 대규모 특검을 출범시킨 그 자체가 정치적 목적이 담긴 것”이라며 “정치적 의도에 의해 탄생했기 때문에 수사도 정치적으로 이뤄질 수밖에 없는 구조”라고 말했습니다.



현장 의원총회에 참석한 의원들은 ‘야당탄압 정치보복 압수수색 중단하라’ ‘민주주의 파괴 특검 당원명부 사수한다’는 등의 구호를 외치며 항의했습니다.



의원들은 이어 특검이 청구한 압수수색 영장을 발부한 서울중앙지법 앞을 찾아 압수수색 규탄대회를 한 뒤, 다시 국회로 돌아와 의원총회를 이어갈 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!