문화

보이그룹 ‘코르티스’ 데뷔…“솔직함이 우리의 색깔”

입력 2025.08.18 (14:58) 수정 2025.08.18 (15:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

빅히트 뮤직에서 BTS, 투모로우바이투게더 이후 세 번째로 선보이는 신인 보이그룹 코르티스가 오늘(18일) 오후 6시 데뷔곡 '왓 유 원트'(What You Want)를 발표하고 공식 데뷔합니다.

마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호 등 코르티스 다섯 멤버는 오늘 오후 서울 용산구에서 데뷔 언론 쇼케이스 열었습니다.

이 자리에서 멤버들은 "꿈이 이뤄진 게 실감이 나고 코르티스의 음악을 들려드릴 생각에 설렌다"며 "항상 무대에 진심으로 재미있게 임하겠다"고 소감을 밝혔습니다.

멤버 주훈은 '코르티스'(CORTIS)의 이름이 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'(COLOR OUTSIDE THE LINES) 영어에서 무작위로 알파벳을 가져와서 만들었다고 소개했습니다.

멤버들은 데뷔곡을 두고 안무를 어떻게 만들어야 할지 고민이 컸지만, 곡이 너무 좋아서 어울리는 안무를 반드시 만들겠다고 다짐했다며 "완성본을 듣고 이 노래가 우리 것이라고 확신했다"고 설명했습니다.

멤버 건호는 "데뷔 앨범 통해 첫인사로 대중에게 다가가면 좋겠다"며 "음악을 사랑하는 사람들로 기억되고 싶은 게 첫 목표"라고 밝혔습니다.

코르티스 멤버들은 모두가 음원, 안무, 영상 등 주요 콘텐츠의 제작에 참여했으며 공식 뮤직비디오를 공동 연출했습니다.

멤버들은 "공동 창작이 코르티스의 무기"라며 "음악, 영상, 안무 이외에도 앨범 주요 색깔을 정할 때도 다 참여를 한다"고 설명했습니다.

멤버 주훈은 "제가 생각하는 팀의 색깔은 솔직함"이라며 "가사뿐 아니라 전반적인 작업을 할 때 생각과 감정을 꾸밈없이 솔직하게 담아내려고 노력한다"고 덧붙였습니다.

코르티스는 데뷔곡 '왓 유 원트'에 이어 다음 달 8일 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'(COLOR OUTSIDE THE LINES)를 발표합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 보이그룹 ‘코르티스’ 데뷔…“솔직함이 우리의 색깔”
    • 입력 2025-08-18 14:58:01
    • 수정2025-08-18 15:33:13
    문화
빅히트 뮤직에서 BTS, 투모로우바이투게더 이후 세 번째로 선보이는 신인 보이그룹 코르티스가 오늘(18일) 오후 6시 데뷔곡 '왓 유 원트'(What You Want)를 발표하고 공식 데뷔합니다.

마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호 등 코르티스 다섯 멤버는 오늘 오후 서울 용산구에서 데뷔 언론 쇼케이스 열었습니다.

이 자리에서 멤버들은 "꿈이 이뤄진 게 실감이 나고 코르티스의 음악을 들려드릴 생각에 설렌다"며 "항상 무대에 진심으로 재미있게 임하겠다"고 소감을 밝혔습니다.

멤버 주훈은 '코르티스'(CORTIS)의 이름이 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'(COLOR OUTSIDE THE LINES) 영어에서 무작위로 알파벳을 가져와서 만들었다고 소개했습니다.

멤버들은 데뷔곡을 두고 안무를 어떻게 만들어야 할지 고민이 컸지만, 곡이 너무 좋아서 어울리는 안무를 반드시 만들겠다고 다짐했다며 "완성본을 듣고 이 노래가 우리 것이라고 확신했다"고 설명했습니다.

멤버 건호는 "데뷔 앨범 통해 첫인사로 대중에게 다가가면 좋겠다"며 "음악을 사랑하는 사람들로 기억되고 싶은 게 첫 목표"라고 밝혔습니다.

코르티스 멤버들은 모두가 음원, 안무, 영상 등 주요 콘텐츠의 제작에 참여했으며 공식 뮤직비디오를 공동 연출했습니다.

멤버들은 "공동 창작이 코르티스의 무기"라며 "음악, 영상, 안무 이외에도 앨범 주요 색깔을 정할 때도 다 참여를 한다"고 설명했습니다.

멤버 주훈은 "제가 생각하는 팀의 색깔은 솔직함"이라며 "가사뿐 아니라 전반적인 작업을 할 때 생각과 감정을 꾸밈없이 솔직하게 담아내려고 노력한다"고 덧붙였습니다.

코르티스는 데뷔곡 '왓 유 원트'에 이어 다음 달 8일 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'(COLOR OUTSIDE THE LINES)를 발표합니다.
김현수
김현수

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.