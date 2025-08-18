전남 5개 기초단체-코레일, ‘지역관광활성화’ MOU

구례와 강진 등 전남 5개 기초단체와 한국철도공사가 철도를 활용한 인구감소 지역 관광 활성화 협약을 맺었습니다.



이에 따라 지자체와 철도공사는 철도망을 활용한 관광객 유치와 철도 연계 관광상품을 구성하고, 공동 홍보와 마케팅에 나설 방침입니다.



특히 열차가 지자체 역에 도착하면 관광객이 시티투어 버스를 이용해 주요 관광지를 편리하게 둘러볼 수 있는 방안도 적극 검토할 예정입니다.



