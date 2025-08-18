해양수산부 부산 이전에 올해 예비비 867억 원 투입

정부가 해양수산부 청사 부산 이전에 올해 예비비 867억 원을 투입합니다.



이재명 대통령은 오늘(18일) 열린 제37회 국무회의를 주재하고, 기획재정부가 제출한 일반회계 일반예비비 지출안(해양수산부 부산 이전) 등을 심의·의결했습니다.



정부는 임시청사 공사 비용과 이사비, 직원의 이주·거주·교통 지원비 등에 이 예산을 사용할 계획입니다.



해수부는 올해 안에 청사를 부산으로 이전하면서 동구에 있는 IM빌딩을 임시청사의 본관으로, 협성타워를 임시청사의 별관으로 각각 사용하기로 했습니다.



앞서 이 대통령은 해수부를 부산으로 옮겨 북극항로 시대를 대비한 전초기지로 삼겠다는 대선 공약을 내놨습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



