조국, 고 김대중 전 대통령 묘역 참배…정치 행보 ‘시동’ [현장영상]

오늘(18일) 조국 전 조국혁신당 대표가 사면 후 첫 일정으로 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘역을 찾았습니다.



참배 후 기자들과 질의응답을 가졌는데, "사면 후 첫 일정으로 고 김대중 전 대통령 묘역을 방문한 이유는?", "2030 세대에서 나오는 우려에 대한 생각은?" 등의 질문이 나왔습니다.



조국 전 조국혁신당 대표의 답변, 영상으로 확인하시죠.



