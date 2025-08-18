국민의힘 “‘출마 시사’ 조국, 안하무인…이재명 정부 발목 잡을 뿐”

국민의힘은 조국혁신당 조국 전 대표가 내년 지방선거 또는 국회의원 보궐선거 출마 의사를 밝힌 것과 관련해 “파렴치한 행태는 이재명 정부의 발목만 잡을 뿐”이라고 비판했습니다.



박성훈 수석대변인은 오늘(18일) 논평을 통해 “대한민국 청년들의 박탈감과 분노를 조장한 장본인임에도 불구하고, 현 정권 출범에 혁혁한 공을 세웠다는 이유로 이재명 대통령으로부터 사면·복권 선물을 받았다”며 이같이 밝혔습니다.



박 수석대변인은 “내년 지방선거 또는 국회의원 보궐선거 출마를 시사하는 등 안하무인의 태도를 보이고 있다”며 “양심도, 성찰도, 반성도 없는 조국의 파렴치한 행태는 이재명 정부의 발목만 잡을 뿐”이라고 했습니다.



김대식 의원도 오늘 YTN 라디오 ‘뉴스파이팅’에 출연해 “바로 정치적인 메시지를 내고 정치 활동하는 것보다 조금 반성하고 국민들에게 사죄하고 다시 일어서겠다 하는 메시지로 시작해야 한다”며 “오만하고 교만한 것”이라고 비판했습니다.



박정훈 의원도 자신의 페이스북에 올린 글에서 “엉터리 사면을 받고서는 독립운동이라도 한 양 의기양양해서 한심한 말들을 쏟아내는 걸 듣고 있자니 이 여름 불쾌지수만 올라간다”며 “조국 이 사람 정말 구제불능이다. 언감생심 서울시장이라니”라고 썼습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!