[맵 브리핑] 인도네시아, ‘역대 최대 규모’ 교육 예산 배정 계획

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 내년에 역대 최대 규모의 교육 예산을 편성하겠다고 밝혔습니다.



프라보워 대통령은 현지 시각 15일, 내년도 예산안을 발표하면서 교육 분야에 757조 8천억 루피아, 우리 돈 약 65조 3천억 원을 배정하겠다고 말했습니다.



올해 예산보다 약 4.87% 늘어난 수치인데요.



프라보워 대통령은 "교육은 빈곤을 근절하는 도구"라면서, 역대 최대 규모의 이번 예산이 교사 수준 향상을 위한 직업 교육 강화에 쓰여야 한다고 강조했습니다.



또 저소득 가구 학생 2,110만 명의 교육 접근성 개선 프로그램과 학교 시설 개보수 등에도 예산이 배정됩니다.



한편, 인도네시아 정부는 2029년까지 전국 모든 초중고생과 영유아, 임신부 등 9천만 명에게 하루 한 끼 무상 급식을 제공하겠다며 올해부터 단계적으로 사업을 시행해 왔는데요.



정부 재정이 무상급식에 쏠리면서, 도로 건설이나 각종 연구 개발 사업 예산이 삭감되기도 했습니다.



