인천시 교육청, 9급 공무원 임용 최종 합격자 143명 발표

인천시교육청은 오늘(18일) '올해 제2회 지방공무원 임용시험' 최종 합격자 143명 명단을 발표했습니다.



분문별 합격자는 교육행정이 112명으로 가장 많고, 시설관리 20명, 사서 7명, 시설(건축) 3명, 보건 1명 등입니다.



성별은 남성이 63명으로 44.1%, 여성은 80명으로 55.9%입니다.



또, 연령별로는 20대가 69명으로 48.3%, 30대는 60명으로 42%, 40대는 13명으로 9.1%, 50대 1명으로 0.7% 등으로 집계됐습니다.



최종 합격자는 오는 25일까지 임용 후보자 등록을 완료해야 하며, 임용 결격사유가 없는 경우 9월에 기본 교육을 거쳐 10월부터 순차적으로 신규 임용될 예정입니다.



[사진 출처 : 인천시교육청 제공]



