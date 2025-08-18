사회

인천시 교육청, 9급 공무원 임용 최종 합격자 143명 발표

입력 2025.08.18 (15:32) 수정 2025.08.18 (15:34)

인천시교육청은 오늘(18일) '올해 제2회 지방공무원 임용시험' 최종 합격자 143명 명단을 발표했습니다.

분문별 합격자는 교육행정이 112명으로 가장 많고, 시설관리 20명, 사서 7명, 시설(건축) 3명, 보건 1명 등입니다.

성별은 남성이 63명으로 44.1%, 여성은 80명으로 55.9%입니다.

또, 연령별로는 20대가 69명으로 48.3%, 30대는 60명으로 42%, 40대는 13명으로 9.1%, 50대 1명으로 0.7% 등으로 집계됐습니다.

최종 합격자는 오는 25일까지 임용 후보자 등록을 완료해야 하며, 임용 결격사유가 없는 경우 9월에 기본 교육을 거쳐 10월부터 순차적으로 신규 임용될 예정입니다.

[사진 출처 : 인천시교육청 제공]

박재우
