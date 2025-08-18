[월드 플러스] 골프 치다 ‘날벼락’…경비행기가 왜 거기서 날아와?

동영상 고정 취소

지구촌의 다양한 소식을 전해드리는 월드 플러스입니다.



호주 시드니의 한 골프장에 경비행기 한 대가 비상 착륙하는 모습이 고스란히 포착됐습니다.



그 현장, 지금 만나보시죠.



골프장 위의 하얀색 경비행기, 고도가 점점 낮아지더니 이내 골프장에 부딪히고 맙니다.



비행기에선 파편이 떨어져나옵니다.



현지 시각 17일 오후 2시쯤, 호주 시드니 해변의 한 골프장에서 벌어진 일입니다.



당시 비행기 안에는 교관과 학생, 모두 두 명이 탑승하고 있었는데요.



두 사람 모두 가벼운 부상을 입고 현장에서 구급대에 의해 치료를 받은 것으로 알려졌습니다.



목격자들은 현지 언론에 비행기가 갑자기 하늘에서 떨어졌다며 갑자기 '쾅' 하는 소리를 들었다고 전했는데요.



호주 교통안전국은 엔진에 문제가 있을 가능성이 있다면서 정확한 사고 원인을 조사하고 있다고 밝혔습니다.



