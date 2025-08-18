정치

조현 외교부 장관 “동결→감축→폐기 단계적 비핵화 전략 마련”

입력 2025.08.18 (15:41) 수정 2025.08.18 (15:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

조현 외교부 장관이 북핵 문제 해결에 있어 ‘단계적 비핵화 전략’을 마련하고, 한국과 북한, 북한과 미국 간 대화 재개를 모색하겠다고 밝혔습니다.

조 장관은 오늘(18일) 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “고위급에서 한미 간 일치된 대북 정책 기조를 확인하고 긴밀한 한미 공조를 바탕으로 북핵 대화 여건을 조성하며, 북미·남북 대화 재개를 모색해 나갈 것”이라고 말했습니다.

이어 “이를 바탕으로 동결 - 감축 - 폐기로 이어지는 단계적 비핵화 전략과 실행 방안을 마련하고, 중러 등 주변국의 건설적 역할 또한 견인하겠다”고 덧붙였습니다.

아울러 “대화 진전 시 남북 대화와 북미 협상을 병행 추진해 비핵화와 한반도 평화 구조 구축 프로세스가 상호 추동해 함께 진전될 수 있는 여건을 조성해 나가고자 한다”고 말했습니다.

또한 조 장관은 국익 중심 실용외교를 강조하며 “한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시켜 나가겠다”면서, 오는 25일 한미 정상회담을 통해 한미동맹을 안보·경제 동맹에 더해 기술 동맹으로 확대시키겠다고 강조했습니다.

한일 관계에 있어서는 “이시바 총리와의 회담을 통해 양국간 미래지향적 협력의 발판을 공고히 하고 한일 및 한미일 공조 강화 방안도 논의해 나갈 계획”이라며 “현안에 대해서는 우리의 일관된 입장에 따라 대응하며 미래지향적 협력을 이어 나가겠다”고 설명했습니다.

중국과 관련해선 경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의를 계기로 한 시진핑 주석 방한을 통해 한중 정상교류를 복원하는 한편, 안정적 공급망 관리를 위한 협력 등 대중국 실용외교의 성과를 거양하겠다고 강조했습니다.

다만 중국의 서해상 일방적 행위에 대해서는 엄정하게 대응하겠다며 구조물 설치를 지적하기도 했습니다.

러시아와의 관계도 안정적으로 관리하겠다면서도, “우리 안보를 위협하는 러북 군사협력에 대해서는 단호한 반대 입장을 견지해 나가겠다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 조현 외교부 장관 “동결→감축→폐기 단계적 비핵화 전략 마련”
    • 입력 2025-08-18 15:41:02
    • 수정2025-08-18 15:43:28
    정치
조현 외교부 장관이 북핵 문제 해결에 있어 ‘단계적 비핵화 전략’을 마련하고, 한국과 북한, 북한과 미국 간 대화 재개를 모색하겠다고 밝혔습니다.

조 장관은 오늘(18일) 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “고위급에서 한미 간 일치된 대북 정책 기조를 확인하고 긴밀한 한미 공조를 바탕으로 북핵 대화 여건을 조성하며, 북미·남북 대화 재개를 모색해 나갈 것”이라고 말했습니다.

이어 “이를 바탕으로 동결 - 감축 - 폐기로 이어지는 단계적 비핵화 전략과 실행 방안을 마련하고, 중러 등 주변국의 건설적 역할 또한 견인하겠다”고 덧붙였습니다.

아울러 “대화 진전 시 남북 대화와 북미 협상을 병행 추진해 비핵화와 한반도 평화 구조 구축 프로세스가 상호 추동해 함께 진전될 수 있는 여건을 조성해 나가고자 한다”고 말했습니다.

또한 조 장관은 국익 중심 실용외교를 강조하며 “한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시켜 나가겠다”면서, 오는 25일 한미 정상회담을 통해 한미동맹을 안보·경제 동맹에 더해 기술 동맹으로 확대시키겠다고 강조했습니다.

한일 관계에 있어서는 “이시바 총리와의 회담을 통해 양국간 미래지향적 협력의 발판을 공고히 하고 한일 및 한미일 공조 강화 방안도 논의해 나갈 계획”이라며 “현안에 대해서는 우리의 일관된 입장에 따라 대응하며 미래지향적 협력을 이어 나가겠다”고 설명했습니다.

중국과 관련해선 경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의를 계기로 한 시진핑 주석 방한을 통해 한중 정상교류를 복원하는 한편, 안정적 공급망 관리를 위한 협력 등 대중국 실용외교의 성과를 거양하겠다고 강조했습니다.

다만 중국의 서해상 일방적 행위에 대해서는 엄정하게 대응하겠다며 구조물 설치를 지적하기도 했습니다.

러시아와의 관계도 안정적으로 관리하겠다면서도, “우리 안보를 위협하는 러북 군사협력에 대해서는 단호한 반대 입장을 견지해 나가겠다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
양민철
양민철 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.