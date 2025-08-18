영상K

한동훈 “조국, 사면 아닌 탈옥…무죄면 재심 청구해야” [지금뉴스]

입력 2025.08.18 (15:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 광복절 특별사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표에 대해 18일 "사면이 아니라 사실상 탈옥한 것"이라고 맹비난했습니다.

한 전 대표는 자신의 SNS에서 "무죄라면 재심을 청구해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.

한 전 대표는 윤석열 전 대통령이 검찰총장이던 2019년 대검찰청 반부패부장으로서 조 전 대표 일가 수사를 지휘했습니다.

한 전 대표의 이런 날선 발언은, 조 전 대표의 인터뷰 내용을 겨냥한 것으로 보입니다.

조 전 대표는 오늘 한겨레와의 인터뷰에서 "윤석열과 한동훈은 자신들의 지위 보전과 검찰개혁 저지를 위해 검찰권이라는 칼을 망나니처럼 휘둘렀다"고 비판했습니다.

그러면서 "솔직히 말한다. 저는 두 사람을 용서할 수 없다"고 밝혔습니다.

재심 청구를 묻는 질문에는 "재심을 하게 되면 거기에 또 힘을 쏟아야 하는데 그걸 원치는 않는다"고 말했습니다.

한 전 대표는 이후 또 반박 글을 올렸습니다.

'조국 수사 윤석열·한동훈 등 6명, 공수처 수사 본격 착수'라는 제목의 기사와 함께 "조국 씨 주장대로라면 공수처 수사 대상은 조국 씨 수사하다 좌천 네 번에 압수수색 두 번, 유시민 계좌 추적 가짜뉴스 음해당한 한동훈이 아니라 1·2·3심 유죄 판결해 조국 씨 감옥 보낸 대한민국 법원"이라고 지적했습니다.

(영상편집: 홍지윤)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한동훈 “조국, 사면 아닌 탈옥…무죄면 재심 청구해야” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-18 15:47:26
    영상K
한동훈 전 국민의힘 대표가 광복절 특별사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표에 대해 18일 "사면이 아니라 사실상 탈옥한 것"이라고 맹비난했습니다.

한 전 대표는 자신의 SNS에서 "무죄라면 재심을 청구해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.

한 전 대표는 윤석열 전 대통령이 검찰총장이던 2019년 대검찰청 반부패부장으로서 조 전 대표 일가 수사를 지휘했습니다.

한 전 대표의 이런 날선 발언은, 조 전 대표의 인터뷰 내용을 겨냥한 것으로 보입니다.

조 전 대표는 오늘 한겨레와의 인터뷰에서 "윤석열과 한동훈은 자신들의 지위 보전과 검찰개혁 저지를 위해 검찰권이라는 칼을 망나니처럼 휘둘렀다"고 비판했습니다.

그러면서 "솔직히 말한다. 저는 두 사람을 용서할 수 없다"고 밝혔습니다.

재심 청구를 묻는 질문에는 "재심을 하게 되면 거기에 또 힘을 쏟아야 하는데 그걸 원치는 않는다"고 말했습니다.

한 전 대표는 이후 또 반박 글을 올렸습니다.

'조국 수사 윤석열·한동훈 등 6명, 공수처 수사 본격 착수'라는 제목의 기사와 함께 "조국 씨 주장대로라면 공수처 수사 대상은 조국 씨 수사하다 좌천 네 번에 압수수색 두 번, 유시민 계좌 추적 가짜뉴스 음해당한 한동훈이 아니라 1·2·3심 유죄 판결해 조국 씨 감옥 보낸 대한민국 법원"이라고 지적했습니다.

(영상편집: 홍지윤)
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.