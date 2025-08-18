한동훈 “조국, 사면 아닌 탈옥…무죄면 재심 청구해야” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

한동훈 전 국민의힘 대표가 광복절 특별사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표에 대해 18일 "사면이 아니라 사실상 탈옥한 것"이라고 맹비난했습니다.



한 전 대표는 자신의 SNS에서 "무죄라면 재심을 청구해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.



한 전 대표는 윤석열 전 대통령이 검찰총장이던 2019년 대검찰청 반부패부장으로서 조 전 대표 일가 수사를 지휘했습니다.



한 전 대표의 이런 날선 발언은, 조 전 대표의 인터뷰 내용을 겨냥한 것으로 보입니다.



조 전 대표는 오늘 한겨레와의 인터뷰에서 "윤석열과 한동훈은 자신들의 지위 보전과 검찰개혁 저지를 위해 검찰권이라는 칼을 망나니처럼 휘둘렀다"고 비판했습니다.



그러면서 "솔직히 말한다. 저는 두 사람을 용서할 수 없다"고 밝혔습니다.



재심 청구를 묻는 질문에는 "재심을 하게 되면 거기에 또 힘을 쏟아야 하는데 그걸 원치는 않는다"고 말했습니다.



한 전 대표는 이후 또 반박 글을 올렸습니다.



'조국 수사 윤석열·한동훈 등 6명, 공수처 수사 본격 착수'라는 제목의 기사와 함께 "조국 씨 주장대로라면 공수처 수사 대상은 조국 씨 수사하다 좌천 네 번에 압수수색 두 번, 유시민 계좌 추적 가짜뉴스 음해당한 한동훈이 아니라 1·2·3심 유죄 판결해 조국 씨 감옥 보낸 대한민국 법원"이라고 지적했습니다.



(영상편집: 홍지윤)



