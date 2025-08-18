신용카드로 국세 낼 때 수수료율 0.1%p 인하

신용카드로 국세를 낼 때 수수료율이 지금보다 0.1%P 낮아집니다.



국세청은 오늘(18일) 소상공인연합회와 세정 지원 간담회를 열고, 이런 내용을 발표했습니다.



일반 납세자는 국세로 신용카드를 낼 때 세액의 0.8%를 수수료로 내야 하지만, 앞으로는 0.7%만 내면 됩니다.



영세자영업자가 부가가치세와 종합소득세를 신용카드로 결제하면 수수료율을 0.4%까지 낮출 계획입니다.



다만, 연 매출이 천억 원이 넘는 대규모 납세자는 수수료율이 지금과 같은 0.8%로 유지됩니다.



국세청은 관련 전산시스템을 고치는 대로 수수료율 인하 조치를 시행할 예정인데, 정확한 시행 시기는 미정입니다.



국세청은 또, 소비자가 소상공인 사업장에서 신용카드로 결제한 금액에 대한 소득공제율을 전통시장 수준(40%)까지 끌어올리는 방안을 기획재정부에 건의할 방침입니다.



