문화

“나를 울려주는 봄비, 내 곁에 내리며 떠났네”…‘봄비’ 부른 박인수, 78세로 별세

입력 2025.08.18 (16:05) 수정 2025.08.18 (16:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

히트곡 ‘봄비’를 부른 원로 가수 박인수 씨가 오늘(18일) 향년 78세로 별세했습니다.

고인은 오랜 기간 알츠하이머 등을 앓아왔으며 입원 치료 중 폐렴으로 건강이 악화된 것으로 전해졌습니다.

고인은 생전 ‘한국 최초의 솔(Soul) 가수’로 불리며 1970년 신중현이 작사·작곡한 ‘봄비’로 명성을 얻었습니다.

이후 ‘나팔바지’, ‘펑크 브로드웨이’, ‘의심받는 사랑’, ‘꽃과 나비’, ‘당신은 별을 보고 울어보셨나요’에 이어 1992년 ‘해뜨는 집’과 2013년 ‘준비된 만남’까지 모두 20여 장의 음반을 발표했습니다.

대표곡 가운데 ‘당신은 별을 보고 울어보셨나요’는 한국전쟁 당시 헤어진 어머니를 그리워하는 노래로 화제를 모았습니다.

노래가 인기를 끌면서 지난 1983년 어머니와 극적으로 재회하기도 했습니다.

유명한 노래를 많이 남겼지만, 그의 삶은 파란만장했습니다.

1970년대 중반 대마초 파동에 휘말렸고, 1990년대 중반부터는 저혈당 증세와 파킨슨병 등으로 건강이 악화하면서 노래를 접고 무대를 떠나야 했습니다.

한동안 대중의 기억에 잊혔던 고인은 지난 2012년 4월 KBS 1TV ‘인간극장’을 통해 근황과 투병 사실이 알려지며 재조명됐습니다.

특히 1970년대 이혼한 아내 곽복화 씨와 37년 만에 재결합한 사실이 알려지면서 화제를 모았고, 부부 동반으로 TV 예능 프로그램에도 출연했습니다.

빈소는 서울 영등포병원장례식장 302호에 마련됐으며 발인은 20일 오전 6시입니다.

유족으로는 아내와 아들이 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 박성서 대중음악평론가 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “나를 울려주는 봄비, 내 곁에 내리며 떠났네”…‘봄비’ 부른 박인수, 78세로 별세
    • 입력 2025-08-18 16:05:32
    • 수정2025-08-18 16:07:12
    문화
히트곡 ‘봄비’를 부른 원로 가수 박인수 씨가 오늘(18일) 향년 78세로 별세했습니다.

고인은 오랜 기간 알츠하이머 등을 앓아왔으며 입원 치료 중 폐렴으로 건강이 악화된 것으로 전해졌습니다.

고인은 생전 ‘한국 최초의 솔(Soul) 가수’로 불리며 1970년 신중현이 작사·작곡한 ‘봄비’로 명성을 얻었습니다.

이후 ‘나팔바지’, ‘펑크 브로드웨이’, ‘의심받는 사랑’, ‘꽃과 나비’, ‘당신은 별을 보고 울어보셨나요’에 이어 1992년 ‘해뜨는 집’과 2013년 ‘준비된 만남’까지 모두 20여 장의 음반을 발표했습니다.

대표곡 가운데 ‘당신은 별을 보고 울어보셨나요’는 한국전쟁 당시 헤어진 어머니를 그리워하는 노래로 화제를 모았습니다.

노래가 인기를 끌면서 지난 1983년 어머니와 극적으로 재회하기도 했습니다.

유명한 노래를 많이 남겼지만, 그의 삶은 파란만장했습니다.

1970년대 중반 대마초 파동에 휘말렸고, 1990년대 중반부터는 저혈당 증세와 파킨슨병 등으로 건강이 악화하면서 노래를 접고 무대를 떠나야 했습니다.

한동안 대중의 기억에 잊혔던 고인은 지난 2012년 4월 KBS 1TV ‘인간극장’을 통해 근황과 투병 사실이 알려지며 재조명됐습니다.

특히 1970년대 이혼한 아내 곽복화 씨와 37년 만에 재결합한 사실이 알려지면서 화제를 모았고, 부부 동반으로 TV 예능 프로그램에도 출연했습니다.

빈소는 서울 영등포병원장례식장 302호에 마련됐으며 발인은 20일 오전 6시입니다.

유족으로는 아내와 아들이 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 박성서 대중음악평론가 제공]
노태영
노태영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.