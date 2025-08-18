제34회 부일영화상 진행자에 ‘김남길·천우희’ 확정
입력 2025.08.18 (16:28) 수정 2025.08.18 (16:36)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국내 최초의 영화상인 ‘부일영화상’의 올해 시상식 진행자로 배우 김남길과 천우희가 확정됐습니다.
영화제 측은 제34회 부일영화제 진행자로 탄탄한 필모그래피를 자랑하는 배우 김남길과 천우희를 확정했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.
앞서 김남길은 지난 2022년 이 영화제의 진행을 맡았습니다.
김남길과 천우희는 지난 2017년 영화 ‘어느날’에서 호흡을 맞춘 이후 8년 만에 영화제 진행자로 다시 만나게 됐습니다.
제34회 부일영화상 시상식은 다음 달 18일 오후 5시 시그니엘 부산 그랜드 볼룸에서 16개 부문에 대한 시상이 진행됩니다.
영화제 측은 제34회 부일영화제 진행자로 탄탄한 필모그래피를 자랑하는 배우 김남길과 천우희를 확정했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.
앞서 김남길은 지난 2022년 이 영화제의 진행을 맡았습니다.
김남길과 천우희는 지난 2017년 영화 ‘어느날’에서 호흡을 맞춘 이후 8년 만에 영화제 진행자로 다시 만나게 됐습니다.
제34회 부일영화상 시상식은 다음 달 18일 오후 5시 시그니엘 부산 그랜드 볼룸에서 16개 부문에 대한 시상이 진행됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 제34회 부일영화상 진행자에 ‘김남길·천우희’ 확정
-
- 입력 2025-08-18 16:28:51
- 수정2025-08-18 16:36:45
국내 최초의 영화상인 ‘부일영화상’의 올해 시상식 진행자로 배우 김남길과 천우희가 확정됐습니다.
영화제 측은 제34회 부일영화제 진행자로 탄탄한 필모그래피를 자랑하는 배우 김남길과 천우희를 확정했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.
앞서 김남길은 지난 2022년 이 영화제의 진행을 맡았습니다.
김남길과 천우희는 지난 2017년 영화 ‘어느날’에서 호흡을 맞춘 이후 8년 만에 영화제 진행자로 다시 만나게 됐습니다.
제34회 부일영화상 시상식은 다음 달 18일 오후 5시 시그니엘 부산 그랜드 볼룸에서 16개 부문에 대한 시상이 진행됩니다.
영화제 측은 제34회 부일영화제 진행자로 탄탄한 필모그래피를 자랑하는 배우 김남길과 천우희를 확정했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.
앞서 김남길은 지난 2022년 이 영화제의 진행을 맡았습니다.
김남길과 천우희는 지난 2017년 영화 ‘어느날’에서 호흡을 맞춘 이후 8년 만에 영화제 진행자로 다시 만나게 됐습니다.
제34회 부일영화상 시상식은 다음 달 18일 오후 5시 시그니엘 부산 그랜드 볼룸에서 16개 부문에 대한 시상이 진행됩니다.
-
-
임재성 기자 newsism@kbs.co.kr임재성 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.