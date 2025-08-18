제34회 부일영화상 진행자에 ‘김남길·천우희’ 확정

국내 최초의 영화상인 ‘부일영화상’의 올해 시상식 진행자로 배우 김남길과 천우희가 확정됐습니다.



영화제 측은 제34회 부일영화제 진행자로 탄탄한 필모그래피를 자랑하는 배우 김남길과 천우희를 확정했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.



앞서 김남길은 지난 2022년 이 영화제의 진행을 맡았습니다.



김남길과 천우희는 지난 2017년 영화 ‘어느날’에서 호흡을 맞춘 이후 8년 만에 영화제 진행자로 다시 만나게 됐습니다.



제34회 부일영화상 시상식은 다음 달 18일 오후 5시 시그니엘 부산 그랜드 볼룸에서 16개 부문에 대한 시상이 진행됩니다.



