사회

군인 아들 마중가던 어머니 숨지게 한 음주운전자, 시속 135㎞ 질주

입력 2025.08.18 (16:29) 수정 2025.08.18 (16:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

음주 무면허 상태로 차를 몰다가 2명을 숨지게 한 20대 남성이 당시 제한 속도를 크게 웃도는 과속 운전을 한 것으로 파악됐습니다.

검찰은 오늘(18일) 인천지법에서 열린 첫 재판에서 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 등 혐의로 기소된 24살 A 씨의 공소사실을 밝혔습니다.

검찰은 "피고인은 술에 취한 상태로 제한속도 시속 50㎞ 구간에서 시속 135.7㎞로 벤츠 승용차를 몰면서 역주행했다"며 "정상 신호에 따라 주행하던 스포츠유틸리티차(SUV)를 강하게 충격했고 중앙분리대를 들이받게 했다"고 밝혔습니다.

법정에 나온 A 씨의 변호인은 공소사실을 인정한다고 밝혔습니다.

도로교통법상 음주 운전 방조 혐의로 A 씨와 함께 기소된 24살 B 씨도 공소사실을 인정한다고 밝혔습니다.

황토색 수의를 입고 법정에 출석한 A 씨는 "사고 당시 상황이 기억나지 않느냐"는 질문에 "그렇다"고 답했습니다.

A 씨는 지난 5월 인천시 남동구 구월동 도로에서 술을 마시고 승용차를 몰다가 마주 오던 SUV를 들이받아 SUV 운전자인 60대 여성과 20대 동승자를 숨지게 한 혐의로 구속기소 됐습니다.

A 씨와 함께 승용차에 동승한 20대 남녀 3명도 이번 사고로 다쳐 병원 치료를 받았는데, 이 중 B 씨는 A 씨에게 차량 키를 건네는 등 음주 운전을 방조한 혐의로 함께 재판에 넘겨졌습니다.

피해 차량 운전자인 60대 여성은 당일 휴가를 나오는 군인 아들을 데리러 군부대에 가다가 사고를 당한 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 앞서 음주 운전으로 적발돼 면허 정지 기간인데도 재차 술을 마시고 무면허로 승용차를 운전했습니다.

당시 현장에 출동한 경찰이 측정한 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08% 이상)인 0.136%였습니다.

A 씨는 보험 사기 범행으로도 재판에 넘겨져 최근 징역 2개월을 선고받은 것으로 파악됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 군인 아들 마중가던 어머니 숨지게 한 음주운전자, 시속 135㎞ 질주
    • 입력 2025-08-18 16:29:53
    • 수정2025-08-18 16:31:59
    사회
음주 무면허 상태로 차를 몰다가 2명을 숨지게 한 20대 남성이 당시 제한 속도를 크게 웃도는 과속 운전을 한 것으로 파악됐습니다.

검찰은 오늘(18일) 인천지법에서 열린 첫 재판에서 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사 등 혐의로 기소된 24살 A 씨의 공소사실을 밝혔습니다.

검찰은 "피고인은 술에 취한 상태로 제한속도 시속 50㎞ 구간에서 시속 135.7㎞로 벤츠 승용차를 몰면서 역주행했다"며 "정상 신호에 따라 주행하던 스포츠유틸리티차(SUV)를 강하게 충격했고 중앙분리대를 들이받게 했다"고 밝혔습니다.

법정에 나온 A 씨의 변호인은 공소사실을 인정한다고 밝혔습니다.

도로교통법상 음주 운전 방조 혐의로 A 씨와 함께 기소된 24살 B 씨도 공소사실을 인정한다고 밝혔습니다.

황토색 수의를 입고 법정에 출석한 A 씨는 "사고 당시 상황이 기억나지 않느냐"는 질문에 "그렇다"고 답했습니다.

A 씨는 지난 5월 인천시 남동구 구월동 도로에서 술을 마시고 승용차를 몰다가 마주 오던 SUV를 들이받아 SUV 운전자인 60대 여성과 20대 동승자를 숨지게 한 혐의로 구속기소 됐습니다.

A 씨와 함께 승용차에 동승한 20대 남녀 3명도 이번 사고로 다쳐 병원 치료를 받았는데, 이 중 B 씨는 A 씨에게 차량 키를 건네는 등 음주 운전을 방조한 혐의로 함께 재판에 넘겨졌습니다.

피해 차량 운전자인 60대 여성은 당일 휴가를 나오는 군인 아들을 데리러 군부대에 가다가 사고를 당한 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 앞서 음주 운전으로 적발돼 면허 정지 기간인데도 재차 술을 마시고 무면허로 승용차를 운전했습니다.

당시 현장에 출동한 경찰이 측정한 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08% 이상)인 0.136%였습니다.

A 씨는 보험 사기 범행으로도 재판에 넘겨져 최근 징역 2개월을 선고받은 것으로 파악됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
민정희
민정희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”

이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”
국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”

국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”
미국, 철강·알루미늄 파생 관세 <br>407개 품목 추가…대한국 수입액 118.9억달러

미국, 철강·알루미늄 파생 관세 407개 품목 추가…대한국 수입액 118.9억달러
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.