화성시, 40세 미만 무주택 청년에 월세 지원

경기 화성시는 청년들의 주거비 부담을 덜고 주거 안정에 도움을 주기 위해 청년 월세 지원 사업을 한다고 밝혔습니다.



지원 대상은 화성시에 주민등록을 둔 19∼39세 무주택 청년 세대주로 오늘(18일)부터 다음 달 5일까지 신청자를 모집합니다.



기준중위소득 120% 이하이고, 보증금 1억 원 이하 및 월세 50만 원 이하 화성시 주택 등에 거주하며 2024년 1월 1일부터 신청일 사이 6개월 월세 납입 내역 보유 등의 조건을 모두 충족해야 합니다.



68명을 선정해 배점표에 따라 고득점자를 우선 지원하는데, 이미 납부한 임차료를 최대 90만 원까지 지원합니다.



신청은 경기도 일자리재단 통합접수시스템에서 온라인으로 할 수 있습니다.



