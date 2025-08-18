‘자선행사 모금액 횡령 의혹’ 문다혜, ‘혐의 없음’ 결론

문재인 전 대통령의 딸 문다혜 씨가 자선 전시회 모금액을 기부하지 않았다며 고발된 사건과 관련해, 경찰이 혐의가 없다고 판단했습니다.



서울 서대문경찰서는 오늘(18일) 사기와 업무상 횡령 혐의로 고발된 문 씨를 불송치했습니다.



문 씨는 2022년 12월 자신이 운영하는 갤러리에서 자선 바자회 형식의 전시회를 연 후 모금액을 기부하지 않은 혐의로 고발됐습니다.



경찰은 문 씨의 금융 내역을 확인해 모금액이 출금되지 않고 통장에 그대로 예치된 것을 확인했습니다.



문 씨는 경찰 조사에서 “생각보다 액수가 적어 기부하지 않았고, 그대로 잊고 살았다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 문 씨가 모금액을 사적으로 사용하지 않았고, 작가들을 속이거나 돈을 횡령하려는 의도가 없었다고 판단해 불송치 결정을 했다고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



