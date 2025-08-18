정치

복지부 “지역의사제 도입하고 공공의료사관학교 설립”

입력 2025.08.18 (16:54) 수정 2025.08.18 (16:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

보건복지부는 지역·필수·공공의료 인력 양성을 위한 지역의사제 도입과 공공의료사관학교 설립 계획을 공식화했습니다.

정은경 보건복지부 장관은 오늘(18일) 국회 보건복지위원회 전체회의에 출석해 복지부 주요 업무 추진 현황을 보고하면서 “지역·필수·공공의료인력 양성을 위해 충분한 투자와 보상을 아끼지 않겠다”고 밝혔습니다.

이어진 세부 업무보고에서 김혜진 복지부 기획조정실장은 구체적인 추진 방안으로 “지역의사제를 도입하고 공공의료사관학교를 설립해 안정적인 공공의료 인력 양성 기반을 마련하겠다”고 말했습니다.

지역의사제 도입과 공공의료사관학교 설립은 이재명 대통령의 주요 대선 공약입니다.

복지부는 이르면 2028년도 신입생부터 의대 신입생 일정 비율을 지역의사 전형으로 선발해 지원하고 졸업 후 특정 지역에서 의무 복무하게 하는 방식을 구상 중인 것으로 전해졌습니다.

공공의료사관학교는 국립중앙의료원 부설 교육기관으로 신설이 추진됩니다.

정 장관은 또 “국민과 의료계가 공감할 수 있는 국민 중심 의료개혁을 추진해 지속가능한 보건의료체계를 만들어나가겠다”며 “국립대병원을 지역 거점 병원으로 육성할 것”이라고 밝혔습니다.

그러면서 “요양병원 간병비에 건강보험을 단계적으로 적용해 국민 부담을 완화해 나가겠다”면서 “기초생활보장제도 강화와 상병수당 확대도 추진할 것”이라고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 복지부 “지역의사제 도입하고 공공의료사관학교 설립”
    • 입력 2025-08-18 16:54:09
    • 수정2025-08-18 16:56:25
    정치
보건복지부는 지역·필수·공공의료 인력 양성을 위한 지역의사제 도입과 공공의료사관학교 설립 계획을 공식화했습니다.

정은경 보건복지부 장관은 오늘(18일) 국회 보건복지위원회 전체회의에 출석해 복지부 주요 업무 추진 현황을 보고하면서 “지역·필수·공공의료인력 양성을 위해 충분한 투자와 보상을 아끼지 않겠다”고 밝혔습니다.

이어진 세부 업무보고에서 김혜진 복지부 기획조정실장은 구체적인 추진 방안으로 “지역의사제를 도입하고 공공의료사관학교를 설립해 안정적인 공공의료 인력 양성 기반을 마련하겠다”고 말했습니다.

지역의사제 도입과 공공의료사관학교 설립은 이재명 대통령의 주요 대선 공약입니다.

복지부는 이르면 2028년도 신입생부터 의대 신입생 일정 비율을 지역의사 전형으로 선발해 지원하고 졸업 후 특정 지역에서 의무 복무하게 하는 방식을 구상 중인 것으로 전해졌습니다.

공공의료사관학교는 국립중앙의료원 부설 교육기관으로 신설이 추진됩니다.

정 장관은 또 “국민과 의료계가 공감할 수 있는 국민 중심 의료개혁을 추진해 지속가능한 보건의료체계를 만들어나가겠다”며 “국립대병원을 지역 거점 병원으로 육성할 것”이라고 밝혔습니다.

그러면서 “요양병원 간병비에 건강보험을 단계적으로 적용해 국민 부담을 완화해 나가겠다”면서 “기초생활보장제도 강화와 상병수당 확대도 추진할 것”이라고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
진선민
진선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”

이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”
국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”

국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”
미국, 철강·알루미늄 파생 관세 <br>407개 품목 추가…대한국 수입액 118.9억달러

미국, 철강·알루미늄 파생 관세 407개 품목 추가…대한국 수입액 118.9억달러
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.