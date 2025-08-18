서점인이 뽑은 올해의 작가에 ‘소설가 한강’

서점인이 뽑은 올해의 작가에 소설가 한강이 선정됐습니다.



한국서점조합연합회는 오늘(18일) 제9회 ‘서점인이 뽑은 올해의 책·작가’를 선정해 발표했습니다.



연합회는 지난해 말 한강의 노벨문학상 수상이 서점가에 미친 긍정적 영향력이 압도적인 평가를 받았다고 설명했습니다.



7개 부문에 걸쳐 수상작으로 뽑는 올해의 책 소설 부문에는 김금희 작가의 ‘대온실 수리 보고서’가, 시·에세이 부문은 김영하의 ‘단 한 번의 삶’이 선정됐습니다.



또, 인문·교양 부문은 김영민의 ‘한국이란 무엇인가’, 과학 부문은 박정재 ‘한국인의 기원’이 뽑혔습니다.



이 밖에도 실용·예술·그래픽노블 부문에 황벼리의 ‘믿을 수 없는 영화관’, 자기계발·경영·경제 부문에 조수용의 ‘일의 감각’, 유아동·청소년 부문에 서현·소복이·한성민이 함께 쓴 ‘멋진 민주 단어’가 수상작으로 선정됐습니다.



시상식은 오는 11월 11일 열릴 예정입니다.



